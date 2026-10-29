Тестват морската вода край Созопол за замърсяване след ударения кораб

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Тестват морската вода край Созопол след ударения кораб край Калиакра в сряда. Екипи на Басейнова дирекция "Черноморски район" са взели днес проби от крайбрежието, съобщи БТА.

При първоначалния визуален оглед в Созопол не са установени видими следи от замърсяване. Теренните измервания също не показаха отклонения в качеството на морската вода, включително по показателя за съдържание на разтворен кислород, като това бе установено от екипите на място при вземането на пробите.

По-рано от Министерството на околната среда и водите съобщиха, че проби ще бъдат взети и от морската вода край Дуранкулак, Шабла, нос Калиакра и Бяла. Предвидено е да бъдат изследвани за наличие на нефтопродукти, полихлорирани бифенили и метали, както и по други физикохимични показатели за качеството на водата.

Пробите ще бъдат анализирани в регионалните лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда във Варна и Бургас.