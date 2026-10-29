В Търговище отличиха 113 ученици, дарования в областта на образованието, изкуството и спорта

Община Търговище и общинският съвет в града отличиха 113 деца и ученици, получили финансови стимули по Наредбата за финансово стимулиране на деца и ученици с изявени дарби. Тържествената церемония се състоя на 28 октомври в зала „Мултистейдж". Наградените са с осем повече спрямо миналата година, когато бяха отличени 105 деца, съобщиха от пресцентъра на общината.

"Благодаря на всички Вас, деца. Благодаря и на вашите родители, ръководители и треньори, защото без тяхната работа, тези цветя, които виждаме днес, нямаше да разцъфнат", заяви кметът д-р Дарин Димитров.

Носител на приза „Търговищко дарование", в размер на 1500 евро, е Рад Георгиев, ученик в 12 „б" клас на I СУ „Свети Седмочисленици". Рад има завоюван сребърен медал от отборното класиране за ниво С1 на Международната олимпиада по английски език в Румъния, където участва като част от националния отбор на България. Той е и със завоювано второ място от Националната олимпиада по английски език. Рад е и единственият представител на област Търговище във финалния кръг на олимпиадата. Кметът на Търговище д-р Дарин Димитров връци приза "Търговищко дарование", в размер на 1500 евро, на Рад Георгиев, ученик в 12 „б" клас на I СУ „Свети Седмочисленици". Снимка: Община Търговище

Други трима ученици получават финансов стимул от 1100 евро. Отличието „Дарование в областта на образованието" получи Никол Ненова, ученичка в 11 „а" клас на Професионалната гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов". През 2026 г. тя заема първо място на областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации и се класира за националния. Никол има и първи места на областно ниво от олимпиадата по информационни технологии и Международното математическо състезание „Европейско кенгуру".

За дарование в областта на изкуството е отличена Дефне Мустафа, ученичка в 12 „в" клас на I СУ „Свети Седмочисленици" и възпитаничка на Вокално студио „Ритъм" към Центъра за младежки дейности и инициативи, с ръководител Кремена Кряколова. Тя е носителка на призови места от национални и международни песенни фестивали. Сред успехите ѝ са три първи места от „Кръстопът на музите" в София, второ място от „Корабът на изкуствата" в Поморие и първи места от международен фестивал в Албена и Националния конкурс за музикално и танцово изкуство „Звезден сблъсък" във Велико Търново.

Призът „Дарование в областта на спорта" получи Стефан Стефанов, ученик в 11 „а" клас на Спортното училище „Никола Симов" и възпитаник на Спортния клуб по свободна, класическа и самбо борба „Олимпиец" с треньор Мустафа Черкезов. През 2026 г. той завоюва сребърен медал от Европейското първенство по свободна борба за кадети до 17 години. Има и призово класиране от Балканско първенство, седмо място от Световното първенство в Баку, Азербайджан, както и първи места от държавни лични и отборни шампионати.

Финансови стимули от по 120 евро получават и още 109 деца и ученици за постиженията си в трите области. От тях 35 са отличени в област „Образование", 38 – в област „Изкуство", и 36 – в област „Спорт".

В рамките на церемонията кметът д-р Димитров и председателят на общинския съвет Тахир Тахиров отличиха двама възпитаници на I ОУ „Христо Ботев" за проявена от тях отговорност и честност. Това са Симеон Василев и Калоян Росенов – и двамата ученици в VI „в" клас на училището. През октомври те намират чанта с документи и парична сума. Калоян и Симеон без колебание предават чантата в полицията, за да може тя да бъде получена от своя собственик.

"Доброто трябва да се поощрява, за него трябва да се говори. Благодарим Ви за достойната постъпка", заяви Тахир Тахиров при връчването на грамотите.