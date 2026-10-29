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Откриха откраднатите табели, отбелязващи нивото на голямото наводнение във Видин през 1942 г. (снимки)

Емили Стоичкова
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снимка: ОДМВР-Видин

На 28 октомври криминалисти от Видин откриха откраднатите възпоменателни табели, отбелязващи нивото на водата при катастрофалното наводнение в крайдунавския град през март 1942 г. За кражбата са задържани двама 45-годишни местни жители, единият от които е криминално проявен, съобщиха от ОДМВР – Видин.

Преди дни в Районното управление във Видин постъпила информация за изчезването на две табели. Те били монтирани на фасадата на сградата на Регионалния исторически музей и пред Средно училище „Цар Симеон Велики".

снимка: ОДМВР-Видин
снимка: ОДМВР-Видин

След прецизна оперативна работа криминалистите установили извършителите на посегателствата. Откраднатите вещи били открити и иззети от дома на единия от задържаните. Двамата са задържани в ареста на районното управление.

По случаите са образувани предварителни проверки по чл. 195, ал. 1 от Наказателния кодекс. Материалите по преписките ще бъдат докладвани в прокуратурата.

снимка: ОДМВР-Видин
снимка: ОДМВР-Видин

Възпоменателните метални табели били поставени преди 84 години, непосредствено след голямото наводнение през март 1942 г., по време на възстановителните дейности във Видин. Те маркират достигнатото тогава ниво на водата и напомнят за едно от тежките бедствия в историята на града.

снимка: ОДМВР-Видин
снимка: ОДМВР-Видин
снимка: ОДМВР-Видин

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