Сформираха първите групи в област Търговище за обучение по програма „Млади доброволци за защита при бедствия"

Те са в две училища в град Попово, занятията в тях започнаха

Обучението по програмата предвижда формиране на групи по интереси на ученици във възрастовия диапазон от 10-ти до 12-ти клас съгласно Наредбата за приобщаващо образование, тематично направление „Гражданско образование", припомниха от пресцентъра на ОДМВР в Търговище. Планирано е занятията с младежите да се провеждат в продължение на две години, като предвиденото обучение е разделено на два модула. Институциите, отговорни за реализиране на програмата „Млади доброволци за защита при бедствия", са Министерството на вътрешните работи и Министерството на образованието.

Голямата цел на инициативата е у нас да бъде формирано едно по-добре подготвено за реагиране на бедствия и пожари младо поколение. Дори и не всички ученици-участници в програмата да продължат впоследствие да се развиват в сферата на доброволчеството, инициативата има и превантивна цел – възможно най-голям брой млади хора да повишат информираността си и да се сдобият с умения за правилни и адекватни реакции за предотвратяване или овладяване на бедствия и кризи.

Участието на ученици от горна училищна възраст в двата модула на програмата е напълно доброволно. На същия принцип е включването в програмата и на учители. Условия за стартиране на обучението е всяка група да включва поне 5 ученици. Съгласно разписания регламент сформирането на група от ученици-доброволци, е ангажимент на съответния учител, изразил желание да работи по споменатата програма.

В Профилирана гимназия „Христо Ботев" и в Професионалната гимназия по техника и лека промишленост в град Попово, където за пръв път в област Търговище стартира програмата „Млади доброволци за защита при бедствия", вече са сформирани такива групи за 2026/2027 учебна година. Създаването им е следствие от проведени работни срещи с директорите на училищата, инициирани от ръководството на РСПБЗН-Попово. На тях началникът на районната служба гл. инсп. Милен Пеев представи същността на превантивната инициатива и подчерта благоприятния ефект, който би оказало обучението по темата и приемането на принципите на доброволчеството както за практическото обогатяване на житейски опит на младежите с ценни знания и умения, така за духовното им развитие и изграждането им като личности.

В двугодишното обучение по програмата в Профилирана гимназия "Христо Ботев" се включват 7 ученици на възраст от 10-ти до 12-ти клас, а в Професионалната гимназия по техника и лека промишленост – 8 ученици на възраст 11-ти и 12-ти клас. Теоретичните и практически занятия с тях ще бъдат ръководени от техни учители и от служители на РСПБЗН-Попово. Заниманията по интереси ще се провеждат в гимназиите и в служебни помещения на пожарната служба в града.

Първият модул на обучение включва 13 теоретични и 55 практически учебни часа, а вторият – 11 теоретични и 57 практически учебни часа.

Практическото обучение по програмата предвижда и подготовка на учениците за участие в Националното състезание за млади доброволци, което се провежда у нас ежегодно от 2022 г. насам. В него могат да се включат отбори от ученици от 10-ти до 12-ти клас в училищата, като всеки отбор се състои от шестима състезатели. Надпреварата се провежда в 3 дисциплини –„Поставяне на шланг за бързина и издърпване на въже с гума", „Построяване на смесена водопроводна шлангова линия" и „Щафета – построяване на дига", по предварително утвърден регламент.