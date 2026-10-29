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19-годишен блъсна колата си в дърво, пътник на 17 години в болница с опасност за живота

Ваньо Стоилов

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Снимка: Архив

Младеж на 17 години е настанен за лечение в болница след пътен инцидент, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Търговище. На 28.10.2026 г. около 21,40 ч в община Търговище – на общински път в близост до серо Черковна, 19-годишен правоспособен водач от с. Владимировци, област Разград, управлявал лек автомобил „Тойота Авенсис". При навлизане в лява крива той е изгубил контрол над автомобила. В резултат на това управляваното от него превозно средство е излязло вдясно извън пътното платно и се е ударило с дясната си част в крайпътно дърво. При удара пострадал пътник на 17 години, който се возел на предната дясна седалка. Той е настанен за лечение в МБАЛ-Търговище с гръдна травма и с опасност за живота.

Екип служители на РСПБЗН-Търговище със специализирана техника е съдействал за изваждане на пострадалия от автомобила.

Извършен е оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство. Шофьорът на колата е тестван по надлежния ред за алкохол и за наркотични вещества. Пробите му са отрицателни.

Снимка: Архив

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