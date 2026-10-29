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Банкова служителка осуети опит за измама с 30 000 евро в Кърджали

Ненко Станев

[email protected]

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Полицаи са задържали 36-годишната жена за опит за измама. СНИМКА: 24 ЧАСА

Банкова служителка в Кърдж

али осуети опит за измама с 30 000 евро от сметката на 72-годишен, съобщиха от полицията. 36-годишна жената се опитала да изтегли 7000 евро от сметката на пенсионера, когото придружавала в банковия офис. Поведението ѝ обаче усъмнило служителката на гишето и тя отказала да извърши операцията.

Неуспехът не отказал 36-годишната жена. Още същия ден тя се снабдила с пълномощно, което ѝ давало право да се разпорежда с цялата налична сума от 30 000 евро в чуждата банкова сметка.

Междувременно в случая се намесили служители на Икономическа полиция в Кърджали. Жената била задържана за срок до 24 часа по Закона за МВР. При проверката полицаите открили у нея пълномощното.
Предстои да бъде изяснено дали подписът върху документа действително е положен от 72-годишния титуляр на сметката.

По случая е образувана проверка за опит за измама.

Полицаи са задържали 36-годишната жена за опит за измама. СНИМКА: 24 ЧАСА

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