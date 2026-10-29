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Радев към курсанти на МВР: Очакваме да възстановите чувството на справедливост в нашето общество

Мария Нишанджиева
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Премиерът Румен Радев ръководи заседанието на Министерския съвет. Снимка: Архив

Ще очакваме да възстановите чувството на справедливост в нашето общество - от това хората със скъпи черни коли да не погазват законите по пътищата, до това корупцията по високите етажи на властта да не остава безнаказана.

Така премиерът Румен Радев се обърна към завършващите курсанти от випуск 2026 в Академията на МВР. Днес се дипломират факултетите „Полиция" и „Пожарна безопасност и защита на населението", а премиерът и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев участват в церемонията по връчването на дипломите им в Академията, пише БТА. 

Очакваме да върнете доверието в институциите, да показвате заедно, че те работят в интерес на българските граждани, а не на сенчести кръгове, каза Радев.

Знам, че няма да ви е лесно, ще бъдете подлагани на опасности, вероятно ще бъдете подлагани и на изкушения, каза той.

Защото историята на МВР помни и случаи, в които ваши бивши колеги минаваха към тъмната страна, каза той и призова курсантите да не губят посока, защото не си струва.

Премиерът Румен Радев ръководи заседанието на Министерския съвет. Снимка: Архив

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