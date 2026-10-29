Разпитаха свидетели по делото за Филип, пометен на пешеходна пътека в София

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Разпитаха свидетели по делото за смъртта на 14-годишния Филип. Детето беше пометено на пешеходна пътека на ул. "Гурко" през септември 2023 г. от Петър Тодоров. В четвъртък в Софийския градски съд бяха разпитани двама свидетели, съобщи БТА.

Чавдар Блажев разказа, че е ходил по ул. "Иван Шишман" в посока кръстовището с ул. "Гурко" в деня.

"Видях дете да пресича по пешеходната на кръстовището. Чух форсиране като от силно настъпване на педала на газта. В момента, в който погледнах една кола профуча и удари детето. Изхвърли го от пътя през мантинелата", посочи пред съда Блажев.

Блажев разказа, че не е чул шум от спирачки, а след удара колата продължила по улицата. Малко след инцидента Тодоров се върнал на мястото с група хора. Изглеждал притеснен и нищо не казал.

"Някои от събралите се хора в района започнаха да казват, че това е шофьорът", добави Блажев.

Другият разпитан свидетел Йоан Белев разказа, че се разхождал по ул. "Гурко", когато станала катастрофата.

"Като разбрах какво е станало се приближих, за да видя по-добре, каза Белев. Едно момиче беше при детето и се опитваше да окаже първа помощ", каза Белев.

След заседанието бащата на Филип Красимир Арсов каза, че поне още няколко заседания ще има разпити на свидетели.

"Надявам се, че този път ще бъдат откривани по-бързо. За съжаление след три години много от тях не помнят някаква част от случките, но съдебният състав реагира много правилно, като прочита тогавашните показания и свидетелите или се съгласяват с тях или не", каза той.

Според него това, че свидетелите не си спомнят, няма да промени изхода на делото, защото има достатъчно други доказателства, които безспорно доказват фактите.

Делото за смъртта на Филип влиза за втори път в съдебна фаза, защото през март предишният съдебен състав си направи отвод.