Демерджиев: Увеличават се сигналите за изборна търговия

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отчете активизиране на сигналите за изборни нарушения в последните дни, като по думите му част от тях са свързани с подкрепа за една от кандидатпрезидентските двойки.

„Първият тур на изборите премина изключително спокойно и не се наблюдаваха такива практики, но лошото е, че в последните дни се активизират и все повече сигнали получаваме в тази посока, особено в подкрепа на една от двойките", заяви Демерджиев пред журналисти.

Той призова политическите сили да запазят спокойния тон от първия тур и да не прибягват до порочни практики за привличане на избиратели. „Не може гласове да се търсят и намират по този начин или някой да формира опит да натрупа вот чрез търговия", категоричен бе вътрешният министър.

Полицията проверява внимателно всеки сигнал, за да не се създава впечатление за безразборни или прекомерни действия по време на предизборната кампания, обясни той. Демерджиев уточни, че в много от случаите сигналите не се потвърждават, но когато бъдат събрани данни за престъпление, органите на реда действат решително. Освен познатите на полицията лица, замесени в изборна търговия, МВР следи и нови хора, които досега не са попадали в полезрението на служителите.

По разследванията срещу местни управници вътрешният министър допусна разширяване на кръга на обвиняемите. „Допускам да се увеличат обвиняемите, събрани са солидни доказателства, които се трупат все повече, а дейността е огромна по своите мащаби", посочи той.

Демерджиев бе категоричен, че институциите не правят разграничение между кметовете според партийната им принадлежност и не подлагат на проверки избирателно.

Министърът коментира и мерките за ограничаване на пътния травматизъм. Според него досега полицията е компенсирала с усилията си липсата на цялостна национална политика за пътна безопасност.

„В нормалните държави ролята на полицията е около 33%, а останалите близо 70% са отговорност на други държавни и обществени институции", отбеляза Демерджиев.

В момента МВР разработва обща стратегия с министерството на транспорта и министерството на регионалното развитие и благоустройството, която трябва да бъде приложена с хоризонт до 2027 г. По думите на министъра резултати, сравними с европейските, не могат да бъдат постигнати без реално подобряване на пътната инфраструктура, обновяване на маркировката и активно участие на общините и институциите, отговорни за поддръжката на пътищата.

Демерджиев засегна и темата за бюджета на МВР за следващата година и възнагражденията на служителите. Той уточни, че конкретните параметри ще бъдат коментирани в началото на следващата седмица, когато проектът за бюджет бъде финализиран.