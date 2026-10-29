Започват обходи на животновъдни обекти в общините Шабла и Каварна заради огнището на шарка

Два екипа на Областната дирекция по безопасност на храните в Добрич, които не са участвали в ликвидирането на огнището на дребна шарка в животновъдния обект в Шабла, което е задължително - те да нямат контакт с тези животни, започват от четвъртък обход първо в 5-километровата зона.

"Това са Шабла и Езерец, където лично на всеки един собственик на животни - дребни преживни, ще бъде връчен акт за възбрана, с който те ще бъдат задължени да не пускат животните извън сградите и обектите си и да не осъществяват контакт с други животни, както и да спазват мерките за биосигурност при влизане и контакт с животните. Това означава да са с облекла и с обувки, с които не ходят абсолютно никъде, да внимават с фуража, който използват, съответно да си извършват дезинфекция на обувки и на всичко", заяви директорът на областната дирекция „Безопасност на храните" /ОДБХ/ д-р Стелияна Генчева на заседание на Областната епизоотична комисия.

То беше свикано във връзка с издадена заповед на изпълнителния директор на Българска агенция за безопасност на храните за констатирано огнище на шарка в животновъден обект в Шабла. В 5-километрова защитна зона около огнището влизат град Шабла и село Езерец от община Шабла. Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището, в която влизат селата Било, Българево, Видно, Иречек, Камен бряг, Нейково, Поручик Чунчево, Раковски, Свети Никола, Септемврийци и Хаджи Димитър от община Каварна, област Добрич; и селата Божаново, Ваклино, Горичане, Горун, Граничар, Дуранкулак, Захари Стояново, Крапец, Пролез, Смин, Стаевци, Твърдица, Черноморци и Тюленово от община Шабла, област Добрич.

„Тъй като знаете, че вирусът много бързо се разпространява, от петък ще започнем обхождане и на 20-километровата зона, където влизат населени места от община Шабла и от община Каварна. В община Каварна ще отиде друг екип, който няма да има никакво касателство с населените места в община Шабла", добави д-р Генчева.

"Екипите ще извършват посещение на всеки един животновъден обект, в който се отглеждат дребни преживни животни. Снабдили сме ги с работни облекла, калцуни, ръкавици, дезинфекционен разтвор, термометри. Ще извършват оглед на животните в съответния обект, след което ще си направят дезинфекция и ще отидат към следващия, където процедурата ще бъде по същия начин", добави тя.

Собственик на ферма в Шабла подава сигнал до лекуващия лекар, в резултат на което е потърсено съдействие от ОДБХ. Взети са проби, чийто резултат е положителен за шарка по дребни преживни животни. За да се избегне разпространение на заболяването, което е силно контакиозно, са предприети незабавни действия. Стадото от 134 овце е умъртвено в Екарикаж – Шумен, направена е дезинфекция. Със заповедта на директора на БАБХ са определени 5-километрова и 20-километрова зони, в които попадат населени места от общините Шабла и Каварна. И двете зони е наложена възбрана за изкарване на животните извън стопанствата. Продължава процедурата и по дезинфекция на фермата, в която са установени заболелите животни.

На заседанието Галя Камберова, гл. експерт „Екология" в община Шабла, отправи предложение - при възможност ОДБХ или Областна администрация да закупят мобилен инсинератор, за да може да е на разположение на общините Шабла, Каварна и Балчик, чийто терени попадат в обхвата на вододайни зони и по тази причина не могат да определят терени за загробване на животни при възникване на заболявания. За така направеното предложение областният управител Руслан Томов заяви, че бъдат проучени възможностите, за да се облекчи работата при възникване на ситуации.

Провежда се епизоотичен анализ на случая за установяване произхода на заболяването във фермата. Засилва се и граничният контрол на превозни средства. Стопанинът, чиято ферма пострада, подготвя документи и ще бъде обезщетен за стадото си.