В област Добрич се провежда специализирана полицейска операция за изборни нарушения

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От 06:30 до 17:30 часа на 29 октомври тече специализирана полицейска операция на територията на област Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

Операцията е по линия на противодействие на престъпността и опазване на обществения ред с цел предотвратяване на нарушения на изборното законодателство и извършване на престъпления против политическите права на гражданите. Обобщени резултати ще бъдат представени след приключване на операцията, добавят от полицията.

Тя се извършва по утвърден план, а не по конкретни сигнали, добавят оттам.