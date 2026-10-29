5 години затвор за 47-годишен от Добрич, държал фентанил за 30 000 евро

Окръжният съд в Добрич одобри споразумение, постигнато между прокуратурата, обвиняем за държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение и неговия защитник. По силата на споразумението 47-годишният мъж се признава за виновен в това, че на 10 март 2026 г. на територията на село Одринци, обл в лек автомобил, без надлежно разрешително, изискващо се съгласно разпоредби от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал с цел разпространение 497.96 грама фентанил, на обща стойност 30 554,83 евро, като деянието е било извършено в условията на опасен рецидив.

Обвиняемият получава наказание лишаване от свобода за срок от 5 години и 6 месеца, което следва да изтърпи при първоначален строг затворнически режим. Наложено му е и наказание глоба в размер на 20 000 лв., съответстващи на 10 225,84 евро. Мъжът следва да плати и разноските по делото в общ размер от 2 931,25 евро.

Одобреното от съда споразумение има последиците на влязла в сила присъда. С отделно определение, което подлежи на обжалване, съдът отнема в полза на държавата и постановява унищожаването на иззетите наркотични вещества.