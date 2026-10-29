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Купували гласове по 50 евро от кола във Варненско, иззеха 16 телефона и лични карти (Снимки)

Надежда Алексиева

[email protected]

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Снимка: Пресцентър на МВР

Шест лични карти, 16 телефона и лаптоп са иззети при полицейска акция в село от община Долни чифлик
Двама 27-годишни мъже са задържани при специализирана полицейска операция срещу купуването на гласове във Варненско.

По първоначални данни те са събирали лични карти на хора срещу обещание или предоставяне на 50 евро.
Сигналът за изборната търговия е подаден на 28 ноември, съобщават от пресцентъра на МВР във Варна.

В него се посочвало, че от лек автомобил на определено място в село от община Долни чифлик се осъществяват действия по купуване на гласове.
По информация на полицията двамата мъже привиквали други хора и вземали личните им карти срещу сумата от 50 евро.

На място пристигнали служители на Икономическа полиция – Варна, които установили автомобила и двамата заподозрени. Последвало претърсване на импровизирания офис, използван за дейността.
При полицейските действия са иззети 16 мобилни телефона, лаптоп, шест лични карти и банкноти с номинал от 50 евро.

Двамата задържани не са имали криминални прояви до момента. Те са отведени в ареста за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство, докладвано на прокуратурата.

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