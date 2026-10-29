Ще лежи ли до живот Николай от Рогош, застрелял чичо си и двамата си братовчеди?

Според защитата му дори 20 г. е несправедливо тежко наказание, тъй като самият той е бил нападнат от убитите

Ще остане ли до края на дните си зад решетките Николай Христов от Рогош, който уби с незаконна пушка чичо си Енчо Манолов и двамата му сина Стефан и Веселин? Това трябва да реши тричленен състав на пловдивския апелативен съд, който изслуша последните назначени експертизи и доводите на защитата и обвинението.

Убийството стана на 6 август 2022 г., като било предшествано от дългогодишни скандали в родата заради имота, на който всички живеели. Къщата на Николай, жена му и трите им деца се намира в един двор с тази на Манолови, като първоначално цялата земя била на бабата и дядото на Христов. Повече от десетилетия между Енчо и брат му имало спорове, стигало се и до сериозни физически травми и престой в болница. На 23 юни м.г. Окръжният съд призна Николай за виновен и му даде 20 г. затвор при първоначален "строг" режим. Освен за тройното убийство, той беше осъден и за опита да умъртви братовчедка си Софка, която също присъствала на скандала, но се отървала с наранявания. Никой обаче не остана доволен от размера на наказанието.

Във фаталния ден Христов се прибрал от работа, а Манолови дошли с колове и тръби. Започнали да трошат стъклата на къщата на Николай, който се притеснил за живота и здравето на най-близките си роднини. Взел пушката си, излязъл, застрелял тримата мъже и ранил жената. После сам се обадил на телефон 112, разказал за 15-годишната кавга и признал какво е извършил.

Прокурор Йорданка Тилева поиска от магистратите да наложат доживотен затвор на подсъдимия. "Проведените допълнителни експертизи не внасят промяна във фактическата обстановка", заяви категорично тя. По думите ѝ тезата на Христов за произведен предупредителен изстрел се отхвърля от доказателствата. Прокурорката посочи и през колко секунди е стрелял мъжът. Адвокатите на близките на загиналите пък коментираха, че всички изстрели са засегнали жизненоважни органи, както и че подсъдимият се е подготвял да извърши тежкото престъпление.

“Този човек е опасен за обществото. Не трябва да излиза от затвора. Очевидно е, че е непоправим”, каза адвокат Димитър Будаков. Според него 20 г. затвор е несправедливо наказание.

На същото мнение е и защитата на Николай Христов. Според адвокат Валери Стоичков обаче клиентът му трябва да получи доста по-ниска присъда, тъй като е действал под афект.

“Можел да реагира по различен начин. По какъв? Срещу него има трима озверели нападатели - с тръба, винкел и тояга, заявили намерението си да го убият”, каза пред съда защитникът. Според него в случая няма нападение от страна на подсъдимия, който щом се прибрал от работа, слязъл от колата си и директно влязъл вкъщи, без да каже и дума на Манолови. “Това се вижда и чува на записа от охранителните камери. А другата страна постоянно казва, че той е слязъл и се скарал с братовчедите си. Не знам вече кой какъв запис е гледал“, каза още адвокат Стоичков.

Съдебният състав обяви, че ще се произнесе по делото в законовия срок.