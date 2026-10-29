Ще лежи ли до живот Николай от Рогош, застрелял чичо си и двамата си братовчеди?

Според защитата му дори 20 г. е несправедливо тежко наказание, тъй като самият той е бил нападнат от убитите
Ще остане ли до края на дните си зад решетките Николай Христов от Рогош, който уби с незаконна пушка чичо си Енчо Манолов и двамата му сина Стефан и Веселин? Това трябва да реши тричленен състав на пловдивския апелативен съд, който изслуша последните назначени експертизи и доводите на защитата и обвинението.
Убийството стана на 6 август 2022 г., като било предшествано от дългогодишни скандали в родата заради имота, на който всички живеели. Къщата на Николай, жена му и трите им деца се намира в един двор с тази на Манолови, като първоначално цялата земя била на бабата и дядото на Христов. Повече от десетилетия между Енчо и брат му имало спорове, стигало се и до сериозни физически травми и престой в болница. На 23 юни м.г. Окръжният съд призна Николай за виновен и му даде 20 г. затвор при първоначален "строг" режим. Освен за тройното убийство, той беше осъден и за опита да умъртви братовчедка си Софка, която също присъствала на скандала, но се отървала с наранявания. Никой обаче не остана доволен от размера на наказанието.
Във фаталния ден Христов се прибрал от работа, а Манолови дошли с колове и тръби. Започнали да трошат стъклата на къщата на Николай, който се притеснил за живота и здравето на най-близките си роднини. Взел пушката си, излязъл, застрелял тримата мъже и ранил жената. После сам се обадил на телефон 112, разказал за 15-годишната кавга и признал какво е извършил.
Прокурор Йорданка Тилева поиска от магистратите да наложат доживотен затвор на подсъдимия. "Проведените допълнителни експертизи не внасят промяна във фактическата обстановка", заяви категорично тя. По думите ѝ тезата на Христов за произведен предупредителен изстрел се отхвърля от доказателствата. Прокурорката посочи и през колко секунди е стрелял мъжът. Адвокатите на близките на загиналите пък коментираха, че всички изстрели са засегнали жизненоважни органи, както и че подсъдимият се е подготвял да извърши тежкото престъпление.
“Този човек е опасен за обществото. Не трябва да излиза от затвора. Очевидно е, че е непоправим”, каза адвокат Димитър Будаков. Според него 20 г. затвор е несправедливо наказание.
На същото мнение е и защитата на Николай Христов. Според адвокат Валери Стоичков обаче клиентът му трябва да получи доста по-ниска присъда, тъй като е действал под афект.
“Можел да реагира по различен начин. По какъв? Срещу него има трима озверели нападатели - с тръба, винкел и тояга, заявили намерението си да го убият”, каза пред съда защитникът. Според него в случая няма нападение от страна на подсъдимия, който щом се прибрал от работа, слязъл от колата си и директно влязъл вкъщи, без да каже и дума на Манолови. “Това се вижда и чува на записа от охранителните камери. А другата страна постоянно казва, че той е слязъл и се скарал с братовчедите си. Не знам вече кой какъв запис е гледал“, каза още адвокат Стоичков.
Съдебният състав обяви, че ще се произнесе по делото в законовия срок.