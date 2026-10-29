Доставиха в Областна администрация - Велико Търново бюлетините за балотажа

В сградата на Областна администрация – Велико Търново бяха доставени бюлетините и изборните книжа за втория тур на изборите за президент и вицепрезидент, който ще се проведе на 1 ноември 2026 г.

Областният управител на Велико Търново Марин Богомилов лично посрещна камиона с изборните материали и контролира процеса по разтоварването и приемането им, съобщиха от администрацията.

За гарантиране сигурността на изборния процес беше осигурена засилена охрана от органите на МВР. Достъпът до района на администрацията беше ограничен за външни лица по време на доставката. Присъстваха представители на РИК и на техническия екип към Областна администрация, който осигурява организирането на изборния процес.

Съгласно данните на Районната избирателна комисия (РИК) – Велико Търново, за втория тур в областта са доставени бюлетини, съобразени с броя на имащите право на глас. Към момента на първия тур броят на избирателите е 199 548 души . Те ще могат да упражнят правото си на глас в общо 414 секционни избирателни комисии в региона.

Изборните материали ще бъдат съхранявани под постоянна 24-часова охрана в Областна администрация – Велико Търново до разпределянето им по общинските администрации в законоустановения срок.