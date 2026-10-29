В Казанлък откриха Алея на местните будители

10 пана разказват за 23 първопроходци в своето дело на полза роду

В навечерието на 1 ноември - Деня на народните будители, днес, 29 октомври, в Казанлък бе открита Алея на казанлъшките будители. Тази алея е първата по рода си у нас, а градът на розите е първият в България, който отреди специално място на своите духовни водачи.

10-те пана с образите и кратка информация за 23-имата включени в алеята будители, са разположени на две нива - по парадното стълбище, водещо към прочутата Казанлъшка тракийска гробница, и по алеята до амфитеатъра в парка "Тюлбето". Това място бе избрано от кмета на общината Галина Стоянова.

Всяко пано има и QR код, който отвежда до специална директория, където се съхранява богата информация за всяка отделна личност. Част от паната са разположени по алеята към амфитеатъра в парк "Тюрбето" на Казанлък. Снимка: Ваньо Стоилов

Сред избраните будители няма наши съвременници. Повечето от тези 23 души, между които две жени, са извървяли своя жизнен и творчески път в периода на Възраждането. Други са дали своя принос към духовния и просветителски живот на Казанлък и страната в началото на ХХ век. Местните будители от алеята са подбрани за нея не само защото са родени и живели дълго в Казанлък, а и защото са първопроходци в своето дело на ползу роду.

Сред тях са Емануил Манолов - композиторът на първата българска опера "Сиромахкиня", Иван Енчев-Видю - основателят на казанлъшката художествена галерия, Петър Топузов - създателят на местния музей, Чудомир, акад. Петко Стайнов, д-р Христо Стамболски...

Жените са Екатерина Златарева, една от основателките на театралното движение в България, и Рахил Душанова, учителка и активна общественичка, съпруга на първия преводач на Омир у нас Димитър Душанов, също учител в Казанлък.

Сред будителите в Алеята е и Александър Едрев-Вердела, първият музикален издател в България и съредактор на списание "Български артист". В издавания от него хумористичен вестник "К'во да е" прави своя дебют Христо Смирненски под псевдонима Ведбал. Едрев е и сред създателите на Народния театър "Иван Вазов". Неговата правнучка Теодора Тодорова, която присъства на окриването на Алеята, дари архива на прадядо си от близо 1700 страници на казанлъшката художествена галерия. Тя дойде на тържеството заедно с майка си Марияна Янакиева, внучка на будителя. На тържеството за откриването на Алеята в Казанлък дойдоха внучката на Александър Едрев-Вердела Мраияна Янакиева /вдясно/ и правнучката му Теодора Тодорова, която дари архива на прадядо си на местната Художествена галерия. Снимка: Ваньо Стоилов

Тази Алея не е просто архитектурен проект. Тя, всъщност, е сбъдната идея. Преди по-малко от година идеята за Алея на местните будители се заражда в приятелския кръг на четири казанлъшки общественички. Месец по-късно, на 17 декември 2025 г., те организираха нарочна благотворителна вечер в местен ресторант, наречена "Бакшиш за добро". В предизвикателството се включиха деветима популярни казанлъчани, сред които лекар, юристка, бизнесмен и банкерка, които влязоха в ролята на сервитьори на 120-те гости на събитието, като всеки техен бакшиш бе дарен за Алеята. Благодарните клиенти щедро даряваха бакшиши на своите звездни сервитьори и така за няколко часа специалните келнери събраха 10 000 лева, за да я има днес Алеята на казанлъшките будители.

"Тази година ще повторим "Бакшиша за доброто", за да продължим каузата с Алеята, издаде в аванс пред "24 часа" една от авторките на идеята за нея - журналистката Антония Драганова.