Обвиниха мъж, шофирал кола без номера и пиян по бул. "Ломско шосе"

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Обвиниха 41-годишен мъж, шофирал кола без регистрационни табели и под влияние на алкохол, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Мъжът е спрян на 28 октомври около 7 ч. по бул. "Ломско шосе". Той шофирал "Тойота" без регистрационни табели. При проверка с дрегер устройството отчело 1,74 промила алкохол.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

Мъжът с инициали И.Е. не е осъждан и е съдействал на разследването. Той е пуснат под гаранция от 2000 евро. Книжката му е отнета, както и колата.

Разследването по случая продължава.