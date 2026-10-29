ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Машинистът на ударения влак в Испания предупредил,...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23829112 www.24chasa.bg

Обвиниха мъж, шофирал кола без номера и пиян по бул. "Ломско шосе"

496
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Дрегер Снимка: Дима Максимова

Обвиниха 41-годишен мъж, шофирал кола без регистрационни табели и под влияние на алкохол, съобщиха от Софийската районна прокуратура. 

Мъжът е спрян на 28 октомври около 7 ч. по бул. "Ломско шосе". Той шофирал "Тойота" без регистрационни табели. При проверка с дрегер устройството отчело 1,74 промила алкохол. 

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

Мъжът с инициали И.Е. не е осъждан и е съдействал на разследването. Той е пуснат под гаранция от 2000 евро. Книжката му е отнета, както и колата. 

Разследването по случая продължава.

Дрегер

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте дроновете на Българската армия в действие специално за "24 часа"