Съдът в Казанлък праща в затвора подсъдим за грабеж над възрастна жена, той обжалва

С постановена днес от Районния съд в Казанлък присъда 25-годишният А. З. е осъден на наказание лишаване от свобода за срок от четири години, което да изтърпи при първоначален строг режим, събощиха от съда.

Подсъдимият, осъждан преди това, е признат за виновен в това, че на 10.09.2025 г. в село Скобелево, област Стара Загора, в къща, отнел чужди движими вещи - сумата от 800 лева, дамско портмоне и чанта, от владението на самотно живееща възрастна жена, с намерение противозаконно да ги присвои, като за това е употребил физическа сила (блъснал с ръце в областта на горната част на гърдите пострадалата, която паднала на земята). Подсъдимият влязъл в къщата на жената, която тогава била на 78 години, в тъмната част на денонощието - около 23 часа. От шума тя се събудила, докато се предвижвала в стаята, видяла пред себе си 25-годишния мъж, който я изблъскал и съборил на земята.

Пред Районния съд в Казанлък делото премина по реда на съкратеното съдебно следствие, като първоначално наложеното наказание бе намалено с една трета. Съдът приложи законовата процедура, след като А. З. призна изцяло вината си и изложените в обвинителния акт факти и обстоятелства.

Присъдата е обжалвана и предстои делото да се разгледа пред Окръжен съд – Стара Загора.