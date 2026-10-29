Мъж на 37 г. влиза в затвора за година и половина, шофирал след употреба на наркотици

Районният съд в Казанлък одобри днес споразумение, постигнато в разпоредително заседание между Д. М., защитника му и представител на прокуратурата, съобщават от съда.

Подсъдимият, на 37 години, се призна за виновен в това, че на 08.12.2024 г. в град Николаево, област Стара Загора, е управлявал лек автомобил, след употреба на наркотични вещества – амфетамин и метамфетамин, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер Дръг Тест 5000". Деянието е извършено повторно, след като деецът вече е бил осъден за същото по вид престъпление.

Наказанието, което Д. М. ще търпи, е една година и шест месеца лишаване от свобода, при общ режим. Наложена му е и глоба в размер на 260 евро.

Съдебният състав присъди още подсъдимият да заплати в полза на държавата равностойността на моторното превозно средство, послужило за извършване на престъплението, равняваща се към датата на деянието в размер от 2096,30 евро, както и направените по делото разноски.

Одобреното от Районен съд – Казанлък споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.