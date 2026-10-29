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Една година затвор за мъж, държал високорисков наркотик с цел разпространение

Ваньо Стоилов

[email protected]

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Снимка:Архив

Окръжният съд в Стара Загора одобри споразумение, постигнато между И. И. защитника му и представител на Окръжна прокуратура – Стара Загора, съобщиха от съда.

По силата на това споразумение, което има последици на влязла в сила присъда, 52-годишният подсъдим ще търпи ефективно наказание лишаване от свобода за срок от една година, при първоначален общ режим.

Пред съда И. И. се призна за виновен за това, че 02.10.2026 г. в град Стара Загора, без надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал с цел разпространение високорисково наркотичнж вещество – метамфетамин, на обща стойност 4 511,69 евро.

Снимка:Архив

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