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Издирват 15-годишно дете от Ямбол, изчезнало преди седмица

Мария Нишанджиева
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Давид Великов Атанасов СНИМКА: ОДМВР - Ямбол

Полицията в Ямбол издирва 15-годишният Давид Великов Атанасов, съобщиха от ОДМВР. 

Детето е излязло от дома си на 22 октомври в 8 ч. По последни данни той е забелязан в централната градска част вечерта на 23 октомври и оттогава е в неизвестност.

При предходни случаи на напускане на дома си момчето е било установявано в други региони на страната. Той е контактен и склонен да предоставя неточна информация за себе си.

Давид Атанасов е висок около 150 см, с нормално телосложение, кафяви очи и късо подстригана тъмна коса. Облечен е с черно горнище с качулка, черно долнище и черни маратонки с надпис „Nike". Няма документ за самоличност.

Полицията и близките на издирвания молят всеки, който има данни за местонахождението му, да се обади на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР.

Давид Великов Атанасов СНИМКА: ОДМВР - Ямбол

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