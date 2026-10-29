Оставиха в ареста 64-годишен мъж, обвинен за блудство с малолетно момиче

Съдът в Монтана остави в ареста 64-годишния Н. Н. от гр. Лом, обвинен за блудство с малолетно момиче.

Пред Окръжен съд – Монтана делото е образувано по частна въззивна жалба на защитата на обвиняемия срещу определение на Районен съд – Лом, с което на Н. Н. е взета най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" на 22 октомври 2026 година.

Според документите по делото Н. Н. е привлечен като обвиняем за това, че през лятото на 2026 година в гр. Лом, област Монтана извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на лице, ненавършило 14-годишна възраст, а именно 12- годишно малолетно момиче.

След като се запозна с всички доказателства по делото и изслуша прокурора, обвиняемия и неговата защита, тричленен въззивен състав на Окръжен съд – Монтана обяви, че жалбата е неоснователна и не следва да бъде уважена. В мотивите си съдът е посочил, че се касае за деяние с висока степен на обществена опасност и на морална укоримост – блудствени действия, извършени с малолетна внучка на обвиняемото лице. Особеността на престъплението, за което лицето е привлечено като обвиняемо, сочи на опасност от извършване на друго такова престъпно посегателство. Въззивната инстанция е посочила, че като е съобразил емоционално страдание и негативно отражение на действията на обвиняемия по отношение на малолетното дете, правилно първостепенният съд, съобразявайки начална фаза на досъдебното производство, е взел по отношение на Н. Н. мярка за неотклонение „задържане под стража".

Определението на Окръжен съд – Монтана е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.