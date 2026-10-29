Деца от Котел рисуваха есента върху картички

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Изложба "Пъстра есен" представя детските картички

Шестнадесет деца от творческо обединение "Дарования" при общинската библиотека "Петър Матеев" в Котел създадоха есенни картички, които са представени в изложба под надслов „Пъстра есен", съобщават от пресцентъра на общината.

С въображение, старание и сръчност малките творци пресъздадоха цветовете и настроението на есента в своите произведения. Всяка картичка носи индивидуалния почерк на своя автор и показва богатството на детската фантазия. Детските картички са подредени в специална изложба. Част от изложбата с есенните картички на децата от Котел.

Изложбата е част от творческите занимания в библиотеката, които насърчават децата да развиват своите умения и да изразяват идеите си чрез изкуството, обобщават от пресцентъра.