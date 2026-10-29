Според адвоката гардът от НСО не е бутал Колтуклиева, имало свидетели

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Гардът на НСО Мартин Варадинов не е бутал журналистката Соня Колтуклиева. Това заяви адвокатът му Тервел Георгиев по време на заседание за протеста на прокуратурата срещу освобождаването на Варадинов от ареста.

Варадинов беше обвинен за нанесена телесна повреда на журналистката, но на 23 октомври съдът го пусна на свобода.

Адвокатът му добави, че според видео-технически експертизи Варадинов хванал ръката на Колтуклиева и я е свалил от дръжката на вратата на колата на председателя на парламента. Адвокатът уточни, че избутване не е имало.

Георгиев твърди, че свидетел е дочул телефонен разговор на Соня Колтуклиева, преди инцидента с нея, като женски глас е казал – „Действайте, ще ви бъде платено".

По думите му свидетелят, който дочул разговора на Колтуклиева, е казал, че след това тя е говорила с други трима души, които са били на място и са свидетели по делото. Тези свидетели казват, че Колтуклиева е била избутана, твърди адвокат Георгиев.

Свидетелските показания и експертизите са нови доказателства, представени от прокуратурата и приети от съда и защитата на Варадинов за прилагане към делото, съобщи БТА.

Миналата седмица Софийският военен съд прие, че Варадинов е изпълнявал служебните си задължения при инцидента и от събраните доказателства не може да се произведе извод, че телесната повреда е получена от удар, нанесен от обвиняемия. Определението на съда обаче беше протестирано от прокуратурата.

Бих искал да потвърдите определението на първоинстанционния съд, каза днес Мартин Варадинов пред съда. Адвокатът му настоя протестът на прокуратурата да бъде отхвърлен.

Военната прокуратурата смята, че е налице опасност Варадинов да извърши престъпление против правосъдието, както и че има доказателства, че е извършил престъплението, за което е обвинен.

В съдебната зала, в подкрепа на колегата им, има множество служители на НСО.

В момента тричленен състав на Военно-апелативния съд, който разглежда делото, излезе на съвещание, като се очаква около 15:30 часа да прочете решение относно искането на военната прокуратура да бъде отхвърлено определението на първоинстанционния съд и Варадинов да остане за постоянно в ареста.

Инцидентът с Колтуклиева е от 22 октомври и се разигра пред централата на "Прогресивна България", където журналистката отвори вратата на конвоен автомобил, в който преди това се качи шефката на парламента Михаела Доцова.

При опит да ѝ зададе въпрос, служителят на НСО спря Колтуклиева и тя падна по гръб на земята.