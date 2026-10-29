158 курсанти от Академията на МВР започват работа в системата утре

158 курсанти от Академията на МВР положиха клетва и получиха дипломите си на тържествена церемония. Още от 30 октомври, ден след завършването си, те започват работа в структурите на министерството. Младите служители са завършили три специалности – „Противодействие на престъпността и охрана на обществения ред", „Гранична полиция" и „Пожарна безопасност и защита на населението".

Курсантите вече имат практически опит в системата на МВР, тъй като през четиригодишното си обучение всяка година са преминавали стаж в структура на министерството, информираха от пресцентъра на МВР.

Церемонията започна с тържествено приемане на строя и изпълнение на химна на Република България.

„Във Ваше лице виждам промяната, от която се нуждае съвременната българска полиция. Промяна, която не се изчерпва с нови технологии, оборудване или организационни решения. Промяна в мисленето, в отношението към хората, в професионалната култура и в личната отговорност", обърна се към випуск 2026 ректорът на Академията на МВР проф. д-р Илин Савов.

Той подчерта, че униформата носи не само правомощия, но и голяма отговорност. „Носете я така, че хората да виждат в нея сигурност", призова Савов.

Поздравление към колегите си отправи първенецът на випуска Мария Радева. Тя отбеляза, че дипломирането бележи края на важен етап от живота им, но и началото на нов, в който трябва да оправдаят очакванията и да докажат, че са достойни за оказаното им доверие.

„Нека бъдем достойни за Академията, която ни подготви, за хората, които ни подкрепяха, и за отговорността, която сме избрали да носим. Защото днес получаваме дипломите си, но утре започваме да доказваме с делата си какво означават те", пожела Радева на завършващите.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев поздрави курсантите за избора им да станат част от структурите на МВР и подчерта, че службата в системата е преди всичко призвание.

„Вие сте избрали не професия, избрали сте да служите на България. Не забравяйте това. Някои хора работят, а ние служим, защитаваме гражданите и се борим с престъпността. И това ще бъде пътят ви занапред", заяви Демерджиев.

Той отбеляза, че българското общество възлага големи надежди на министерството и полицията, а ръководството на МВР очаква много от младите попълнения. Министърът им пожела успех в професионалния път и благодари на родителите им за важната роля, която са имали във възпитанието и подготовката на бъдещите служители.

„Още веднъж ви пожелавам успех по пътя, който сте поели в служба на Родината", завърши той.

Министър-председателят Румен Радев връчи дипломата на първенеца на випуска и поздрави всички курсанти за завършването им. Той заяви, че младите служители се посвещават на мисията да гарантират живота и здравето на българските граждани и сигурността на страната.

„По този път няма място за илюзии. За да успеете, ще ви се наложи да работите на предела на човешките възможности. Затова ние очакваме много от вас. Ще очакваме да бъдете опора на българските граждани в трудни за тях моменти", обърна се премиерът към завършващите.

Сред основните очаквания към младите служители той открои възстановяването на чувството за справедливост в обществото – от спазването на правилата за движение по пътищата до борбата с корупцията по високите етажи на властта.

„Ще очакваме да възстановите чувството за справедливост в нашето общество – от това хората със скъпи черни коли да не погазват законите по пътищата, до това корупцията по високите етажи на властта да не остава безнаказана", заяви Радев.

Той определи присъствието си на церемонията като ясен знак за подкрепа към усилията на министерството да укрепва обществения ред и сигурността. По думите му хората все повече разчитат на МВР в моменти на кризи и бедствия, а той вярва, че приносът на новите служители ще засили тази тенденция.

На церемонията присъстваха още министърът на здравеопазването Катя Ивкова, министърът на образованието и науката проф. д-р Георги Вълчев, политическото и професионалното ръководство на МВР, официални гости, родители и близки на завършващите.