"Да, България" иска оставки от 8 членове на ЦИК

Формацията вече обжалва пред съда решението на регулатора, че премиерът не е нарушил изборните правила с агитация през пресслужбата на Министерския съвет

Членовете на ЦИК, излъчени от "Възраждане" и "Прогресивна България" да подадат оставка. За това настояват от "Да, България". Искането им идва малко след като регулаторът получи 105 сигнала за предизборна агитация през комуникационните канали на Министерски съвет от премиера Румен Радев в подкрепа на Илияна Йотова.

През юни бе сформирана новата Централна избирателна комисия, чиито членове бяха номинирани от парламентарно представените партии. С указ на президента Илияна Йотова бяха разпределени и местата, според резултатите от последните парламентарни избори. 7 места получи за "Прогресивна България", 3 бяха за ГЕРБ, по две за ДПС и ПП-ДБ и едно за "Възраждане". Според резултата от изборите през април на ПБ ѝ се падаха 8 места, но тъй като по закон никоя партия не може да има мнозинство в регулатора, получиха 7. Свободният осми мандат Йотова отреди на ДПС.

Председателят на ЦИК Георги Хорозов и говорителката Стоянка Балова са от квотата на ПБ. Бившата вицепремиерка в кабинета "Орешарски" Зинаида Златанова, юристките Лазарина Бонева и Десислава Абрашева, експертът по киберсигурност Йордан Василев и Иван Кърчев, който завършва докторантура за изборната администрация в България. са другите имена, назначени в комисията по волята на управляващите.

"Възраждане" пък пратиха в ЦИК бившата депутатка Маргарита Махаева.

Между "Прогресивна България" и "Възраждане" има нова сглобка и членовете им в ЦИК трябва да си подадат оставките, след като вчера отказаха да установят нарушение, настоя съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов. От централата на партията разпространиха позицията, в която подчертават, че ЦИК не е дирекция на Министерски съвет, нито пък е продължение на изпълнителната власт и не трябва да прави точно това, което му кажат Радев и Йотова.

"Тези органи следва да са независими. ЦИК се грижи за честността на изборите, а не за комфорта и спокойствието на самозабравила се изпълнителна власт. Затова – оставки на членовете на ЦИК от "Прогресивна България" и "Възраждане"", настоя Божанов.

Депутатката Александра Стеркова заяви, че на вчерашното си заседание представителите на двете партии в ЦИК опитали да не разглеждат сигнала по същество. Според нея намерението им е било да се произнесат с писмо, което не подлежи на по-нататъшен съдебен контрол. "В крайна сметка бе взета почивка и мнозинството се произнесе с решение, което не установява нарушение на изборните правила. Това решение вече е обжалвано и ще очакваме от съда да се произнесе и да направи това, което ЦИК отказа. А именно - да установи нарушение на изборните правила", подчерта Стеркова.