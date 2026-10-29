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Спряха над 21 тона ябълки от Северна Македония заради забранен пестицид

Емили Стоичкова
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Спряха над 21 тона ябълки от Северна Македония заради забранен пестицид

Пратка с 21 089 кг ябълки от Република Северна Македония е спряна на границата и няма да бъде допусната до пазара на Европейския съюз заради наличие на забранен пестицид. Това съобщиха от пресцентъра на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Нарушението е установено при лабораторно изследване, което е показало наличие на препарат, забранен за употреба в ЕС. Пратката ще бъде върната в страната на произход.

Несъответствието е открито в рамките на засиления контрол на БАБХ върху пресните плодове и зеленчуци, предназначени за българския пазар.

От агенцията посочват, че проверките продължават, за да се предотврати допускането до пазара на храни, които не отговарят на изискванията за безопасност.

Спряха над 21 тона ябълки от Северна Македония заради забранен пестицид

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