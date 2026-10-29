Спряха над 21 тона ябълки от Северна Македония заради забранен пестицид

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Пратка с 21 089 кг ябълки от Република Северна Македония е спряна на границата и няма да бъде допусната до пазара на Европейския съюз заради наличие на забранен пестицид. Това съобщиха от пресцентъра на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Нарушението е установено при лабораторно изследване, което е показало наличие на препарат, забранен за употреба в ЕС. Пратката ще бъде върната в страната на произход.

Несъответствието е открито в рамките на засиления контрол на БАБХ върху пресните плодове и зеленчуци, предназначени за българския пазар.

От агенцията посочват, че проверките продължават, за да се предотврати допускането до пазара на храни, които не отговарят на изискванията за безопасност.