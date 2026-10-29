ВАС реши адвокатите да получават удостоверения без нотариално заверено пълномощно

Адвокатите могат да получават удостоверения въз основа на регистъра на населението по общия ред за процесуално представителство, без да представят нотариално заверено пълномощно. Това реши петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС), който остави в сила решението на тричленния състав на съда по казуса.

С него е отхвърлено оспорването на разпоредбата на чл. 5, ал. 2, изречение второ от Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението. Наредбата е издадена от министрите на регионалното развитие и благоустройството и на правосъдието, информираха от съда.

Атакуваният текст предвижда, че удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато те са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно от лицата, посочени в чл. 5, ал. 1 от наредбата. Второто изречение на същата алинея обаче допуска удостоверения да се издават и по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).

Според върховните съдии процедурата по издаване на удостоверения по оспорената разпоредба се регулира от правилата на АПК, тъй като става дума за „административна услуга" по смисъла на кодекса. Той се прилага в тези случаи по силата на § 8 от преходните и заключителните му разпоредби.

Като решаващ аргумент петчленният състав посочва, че адвокатите са процесуални представители на лицата по чл. 5, ал. 1 от наредбата, а не „трети лица" по смисъла на ал. 2. Затова за тях не важи изискването за нотариална заверка на пълномощното, предвидено в наредбата.

Съдиите отхвърлят и твърдението за противоречие с чл. 33 от ГПК и чл. 25, ал. 1 от Закона за адвокатурата. Тези разпоредби позволяват на адвокатите да осъществяват процесуално представителство въз основа на писмено пълномощно.

В мотивите си върховните съдии подчертават, че процесуалните представители не са трети лица, за които данните от регистъра на населението са от значение за възникването, съществуването, изменението или прекратяването на техни собствени законни права и интереси. Напротив, те действат от името и за сметка на представляваните от тях лица.

По силата на чл. 36, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите правните последици от действията на адвокатите възникват в правната сфера на представляваните. Следователно адвокатите не са самостоятелна страна в административното правоотношение между лицето и органа, оправомощен да издаде съответното удостоверение въз основа на регистъра на населението.

Именно в тези случаи се прилага чл. 5, ал. 2, изречение второ от наредбата, който предвижда издаването на удостоверения по реда на АПК, ГПК и НПК, посочва съдът.

Петчленният състав споделя и извода на тричленния, че няма противоречие с чл. 88а от Закона за гражданската регистрация. Според съдиите двете разпоредби уреждат различни обществени отношения. Чл. 88а от закона се отнася до издаването на удостоверения въз основа на актове за гражданско състояние, които не са част от регистъра на населението. В него се вписват лицата по чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация.

Съдът отхвърля и доводите за липса на компетентност на органите, издали наредбата, както и за допуснати нарушения във формата или процедурата по приемането й.

Решението по административно дело № 2939/2026 г. на Върховния административен съд е окончателно.