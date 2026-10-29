Само подписка за гарда на НСО, блъснал Колтуклиева

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Само подписка за гарда на НСО Мартин Варадинов, обвинен за нанесена телесна повреда на журналистката Соня Колтуклиева.

Това реши тричленен състав на Военно-апелативния съд, като определението е окончателно, пише БТА.

Инцидентът с Колтуклиева е от 22 октомври и се разигра пред централата на "Прогресивна България", където журналистката отвори вратата на конвоен автомобил, в който преди това се качи шефката на парламента Михаела Доцова.

При опит да ѝ зададе въпрос, служителят на НСО спря Колтуклиева и тя падна по гръб на земята.

Миналата седмица Софийският военен съд пусна Варадинов на свобода, приемайки, че той е изпълнявал служебните си задължения. Прокуратурата протестира определението на съда и настояваше за постоянен арест на Варадинов.

Днес на заседанието заради протеста на прокуратурата адвокатът на Варадинов Тервел Георгиев каза, че гардът не е бутал журналистката. Адвокатът му добави, че според видео-технически експертизи Варадинов хванал ръката на Колтуклиева и я е свалил от дръжката на вратата на колата на председателя на парламента. Адвокатът уточни, че избутване не е имало.

Георгиев твърди, че свидетел е дочул телефонен разговор на Соня Колтуклиева, преди инцидента с нея, като женски глас е казал – „Действайте, ще ви бъде платено".

По думите му свидетелят, който дочул разговора на Колтуклиева, е казал, че след това тя е говорила с други трима души, които са били на място и са свидетели по делото. Тези свидетели казват, че Колтуклиева е била избутана, твърди адвокат Георгиев.