Само подписка за гарда на НСО, блъснал Колтуклиева

Само подписка за гарда на НСО Мартин Варадинов, обвинен за нанесена телесна повреда на журналистката Соня Колтуклиева.
Това реши тричленен състав на Военно-апелативния съд, като определението е окончателно, пише БТА.
Инцидентът с Колтуклиева е от 22 октомври и се разигра пред централата на "Прогресивна България", където журналистката отвори вратата на конвоен автомобил, в който преди това се качи шефката на парламента Михаела Доцова.
При опит да ѝ зададе въпрос, служителят на НСО спря Колтуклиева и тя падна по гръб на земята.
Миналата седмица Софийският военен съд пусна Варадинов на свобода, приемайки, че той е изпълнявал служебните си задължения. Прокуратурата протестира определението на съда и настояваше за постоянен арест на Варадинов.
Днес на заседанието заради протеста на прокуратурата адвокатът на Варадинов Тервел Георгиев каза, че гардът не е бутал журналистката. Адвокатът му добави, че според видео-технически експертизи Варадинов хванал ръката на Колтуклиева и я е свалил от дръжката на вратата на колата на председателя на парламента. Адвокатът уточни, че избутване не е имало.
Георгиев твърди, че свидетел е дочул телефонен разговор на Соня Колтуклиева, преди инцидента с нея, като женски глас е казал – „Действайте, ще ви бъде платено".
По думите му свидетелят, който дочул разговора на Колтуклиева, е казал, че след това тя е говорила с други трима души, които са били на място и са свидетели по делото. Тези свидетели казват, че Колтуклиева е била избутана, твърди адвокат Георгиев.