Николай Димитров: Паметта за светите братя Кирил и Методий е духовен ориентир за поколенията

В дело Гюльовца бе открит бюст паметник на създателите на българската азбука

В навечерието на Деня на народните будители кметът на община Несебър Николай Димитров и кметът на село Гюльовца Жельо Желев откриха бюст-паметник на светите братя Кирил и Методий.

„Паметникът е израз на уважение към създателите на българската азбука, но и към всички просветители, книжовници и будители, съхранили и предали през вековете българския език, култура и национална идентичност. Той допълва с нов смисъл най-родолюбивото послание към българския народ: да опазваме знанието, духовността и родната памет", заяви Николай Димитров при символичното разкриване на бюста.

Кметът на селото Жельо Желев поздрави присъстващите и изрази радост, че делото на Кирил и Методий ще бъде почитано на видно място в Гюльовца, като напомня на младите поколения за значението на словото и просветата.

За почитта на местните хора към светите братя доказателство е и основното училище в Гюльовца, носещо името на великите просветители и православният храм в селото, чийто патрон са светите равноапостоли. Така тяхното дело присъства едновременно в духовния и в образователния живот на Гюльовца и напомня за непреходната сила на вярата, словото и просвещението.

Бюст-паметникът е значим жест към местната общност и още една стъпка в съхраняването на историческата памет и възпитаването на уважение към българските духовни ценности. Негов автор е несебърският скулптор Йордан Йорданов. На паметното откриване присъстваха и много жители на селото, ученици и деца от местната детска градина.