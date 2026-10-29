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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23830511 www.24chasa.bg

Тротоари и достъпна среда – приоритети в новата инвестиционна програма на Велико Търново

Дима Максимова

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Ремонтираните основни улици в широкия център на Велико Търново вече са с обновени тротоари Снимка: Община Велико Търново

Обновяване на тротоарите, както и осигуряване на достъпна среда ще бъдат заложени в инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2027-а година. Това обяви кметът Даниел Панов по време на заседанието на Великотърновския общински съвет.

Първо ще бъде направен детайлен оглед на състоянието на пешеходните пространства и подходите към пешеходните пътеки и кръстовищата. Определени ще бъдат и типовете скосявания и начинът на оформяне на подходящи рампи, както и поставянето на тактилни ивици за хора със зрителни увреждания.

Обстойният анализ е част от разработването на Общинската програма за безопасност на движението по пътищата за 2027 години, ангажимент на ресорните дирекции и отдели в Община Велико Търново.

Изпълнението на мерките за тротоари и достъпна среда ще бъде планирано на етапи, съобразно стойността им и финансовата рамка на бюджета.

Пешеходните настилки, които все още не са обновени в централната част на града, ще бъдат включени в Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2027 година. Паралелно с това, основни ремонти на тротоари в кварталите са част от проектите за реконструкция на улици и изграждането на нови отсечки, подчерта Даниел Панов.

Мерки за достъпна среда са приложени при мащабната реконструкция на тротоари по основните улици и булеварди в широкия център на Велико Търново – „България", „Васил Левски", тротоарната част на „Никола Габровски", „Мармарлийска", „Полтава", „Теодосий Търновски", „Независимост", „Стефан Стамболов" и др.

Ремонтираните основни улици в широкия център на Велико Търново вече са с обновени тротоари

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