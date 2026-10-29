Прокуратурата разследва удара с дронове срещу кораба CONTSHIP JET в Черно море

Военно-окръжна прокуратура – София образува досъдебно производство за удара с надводни дронове срещу моторния кораб CONTSHIP JET, плаващ под либерийски флаг, в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Разследването е за използване на забранени методи за водене на война в нарушение на международното право.

Производството е образувано с постановление на наблюдаващ прокурор от 29 октомври 2026 г. по чл. 415, ал. 1 от Наказателния кодекс. Според прокуратурата през октомври тази година е било заповядано да бъдат използвани непозволени начини за водене на война – нападение с дрон над CONTSHIP JET, плаващ под флага на неутралната държава Либерия, както и срещу намиращите се на борда екипаж и товар, съобщиха от следствието.

Като нарушени са посочени правилата на международното право за водене на война, уредени в параграфи 67, 41 и 42 от Наръчника на Сан Ремо за международното право, приложимо към въоръжени конфликти по море.

Сигналът за инцидента е изпратен до Военно-окръжна прокуратура – София от Регионална служба „Военна полиция" – Варна. Заради мащаба и спецификата на случая разследването е възложено на военен следовател от софийската прокуратура.

Предприети са и спешни действия по разследването заради извънредната ситуация и факта, че оцелелите членове на екипажа са чуждестранни граждани, които пребивават временно в България. На Регионална служба „Военна полиция" – Варна е възложено незабавно да разпита моряците на място в морската столица.

В рамките на досъдебното производство предстои да бъдат изяснени подробности около собствеността на плавателния съд, вида на превозвания товар, състава на екипажа и маршрута на движение на кораба. Разследващите ще установяват и пълния размер на нанесените щети.

Сигналът, че плаващият под либерийски флаг контейнеровоз CONTSHIP JET е поразен от морски дронове на около 17 морски мили източно от нос Калиакра е получен вчера в 12:01 ч. от Морския спасително-координационен център в Констанца. Корабът се е движел по маршрут от пристанище Хайфа, Израел към Констанца, Румъния и е превозвал 421 контейнера, по данни на екипажа.

В 12:13 ч. екипажът напуска плавателния съд. Незабавно е обявена операция по търсене и спасяване. Към района на инцидента са насочени три плавателни съда на Военноморските сили и един кораб на Главна дирекция „Гранична полиция". В 12:53 ч. 8 от моряците са качени на борда на катер на Военноморските сили, а останалите 10 моряци са се намирали в спасителната лодка на кораба. Екипажът е спасен и с кораб на Военноморските сили е насочен към Варна. Организирана е процедурата по посрещане от Гранична полиция и медицински екипи.