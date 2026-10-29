Учителката Галина Панова превърна коридор в Дойче шуле в художествен разказ за българския дух

Монументалният стенопис „България – дух и светлина" беше официално представен днес в СУПНЕ „Фридрих Шилер". Творбата е дело на дългогодишния преподавател по изобразително изкуство в училището Галина Панова, която в продължение на осем години работи по създаването на мащабния художествен разказ. Със своите 112 кв. м живопис стенописът превръща коридора на втория етаж в СУПНЕ „Фридрих Шилер" в пространство за среща с историята и културното наследство на България. Всеки елемент е внимателно подбран и вписан в цялостна композиция, която свързва миналото с настоящето и отправя послание към бъдещите поколения. Проектът отдава почит и на две значими годишнини, отбелязвани през 2026 г. – 1150 години от рождението на свети Иван Рилски и 150 години от Априлското въстание, съобщиха от община Русе.

На събитието присъстваха кметът на община Русе Пенчо Милков, началникът на Регионалното управление на образованието в Русе Магдалена Ананиева, директорът на Регионалния исторически музей проф. Николай Ненов и директорът на училището Искра Иванова.

„Вярвам, че за поколения русенски ученици този стенопис ще бъде вдъхновение, повод за гордост и среща с историята на България, която оставя следа в сърцето. В навечерието на Деня на народните будители Вашето дело е още едно доказателство, че будителството има много лица и че чрез изкуството можем да съхраняваме паметта и да предаваме духовната светлина нататък", обърна се кметът към Галина Панова. В знак на признание за нейния талант, всеотдаен труд и принос към възпитаването на младите хора чрез изкуството Пенчо Милков връчи на преподавателката плакет на Община Русе.

Магдалена Ананиева наречен стенописа "чудо" и заяви, че той ще остане за поколенията. Началникът на РУО – Русе пожела на екипа на училището още много поводи за гордост с постиженията на своите възпитаници, а на учениците – един ден да се завърнат в Русе и в любимото си училище.

Директорката на СУПНЕ „Фридрих Шилер" Искра Иванова подчерта символиката на откриването в навечерието на Деня на народните будители и връзката между заветите на просветителите и мисията на съвременния учител. Тя изрази увереност, че стенописът „България – дух и светлина", създаден с години търпение и творческа отдаденост, ще вдъхновява поколения ученици да опознават и ценят българската история, да пазят националната памет и да носят със себе си светлината на българския дух.

В стенописа „България – дух и светлина" са вплетени образи, символи и събития, проследяващи хилядолетните корени на българската история, величието на владетелите, борбата за свобода и духовните устои на народа. В него са намерили място и древни съкровища, традиционни шевици и знакови образи от националната ни памет.

В основата на творбата стои дългогодишната мисия на Галина Панова да възпитава младите хора чрез изкуството и да изгражда у тях обич към родината и отговорност към културното наследство. Нейният подход насърчава съвременното родолюбие чрез познаване на националната идентичност, уважение към традициите и осмисляне на делата на историческите личности. Педагогът е сред стоте световни преподаватели, получили признание за работата си в областта на изкуството.

В осъществяването на проекта участват и ученици от училището. Така стенописът се превръща и в резултат от общ творчески процес, който дава възможност на младите хора да се докоснат непосредствено до изкуството и да открият собствената си връзка с българската история.

Официалното представяне беше съпроводено с празнична програма, подготвена от учениците. Те изпълниха стихотворения и песни, посветени на България, родното слово, свободата и героите на националната ни история. Сред произведенията, включени в програмата, бяха „Аз съм българче", „Хайдути" и одата „Българският език". По време на тържеството Искра Иванова връчи на Галина Панова плакет от СУПНЕ „Фридрих Шилер" в знак на признание за нейния труд и приноса ѝ към училищната общност.