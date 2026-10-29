Терзиев към младите учители: Не се примирявайте с проблемите, борете се за промяна

Кметът на София Васил Терзиев призова младите учители да бъдат смели, да не се примиряват с проблемите в образователната система и да се борят за промяната, която смятат за необходима. Той отправи посланието към педагозите, които започват професионалния си път в столичните училища и детски градини, на церемония, организирана от Регионалното управление на образованието – София-град, в навечерието на Деня на народните будители, съобщиха от Столична община.

„Да бъдеш учител е призвание. То изисква любов към децата, с които ще работите, и готовност да даваш, а не да взимаш. Благодаря ви, че сте избрали този път", каза Терзиев.

Кметът насърчи младите преподаватели да подхождат отговорно към професията, но да запазят любопитството си и готовността да поставят под въпрос установените практики и да търсят нови решения.

снимка: Столична община

„Вие съвсем наскоро сте били част от образователната система като ученици и студенти и знаете добре какви са проблемите ѝ. Не се страхувайте да се борите за това, което смятате, че трябва да се промени, за да дадем по-добър старт на нашите деца", обърна се той към тях.

Според Терзиев младите хора, които тепърва влизат в учителската професия, могат да внесат нова перспектива и енергия в образованието. Той ги призова да не се поддават на конформизма, да отстояват идеите си и същевременно да запазят желанието си да се учат от опита на другите.

В церемонията участва и заместник-кметът по образование, спорт и младежки дейности Десислава Желязкова. Тя акцентира върху ролята на учителите не само за обучението, но и за изграждането на ценностите и характера на децата.

„Най-важното, което можем да дадем на децата, е да им помогнем да израснат като добри хора, които умеят да мислят критично, да задават въпроси и да вземат самостоятелни решения. Именно в класната стая се изграждат много от качествата, които ще ги съпътстват през целия им живот", заяви Желязкова.

В края на обръщението си Терзиев пожела на младите педагози да намират радост и удовлетворение в ежедневната си работа с децата.

„Пожелавам ви много години да отивате всеки ден с усмивка на работа и да си тръгвате със същата усмивка, защото знаете, че сте повлияли положително на някое от децата, с които работите. Всички тези малки капчици, когато се съберат през годините, променят едно общество", каза кметът.

Той благодари на младите преподаватели, че са избрали да бъдат част от тази промяна, и им пожела успешен професионален път.

На събитието присъстваха и директорите на дирекции в Столичната община Елка Илиева, директор на дирекция „Образование", и Дончо Христев, директор на дирекция „Култура".