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Силният държавен глава не е онзи, пред когото народът се чувства малък, а този, който застава до хората, когато са най-уязвими, казва кандидатът с №4

Когато работиш всеки ден, понякога на две или три места, а парите пак не стигат до края на месеца, към кого ще се обърнеш?

Когато нямаш пари за лекарствата на майка си, кой ще помогне?

Когато някой наруши правата ти или опасността стигне до границите на страната ни, кой ще застане зад теб?

Защо да имаш доверие на държавата, ако в най-трудния момент всеки трябва да се оправя сам?

“Тука е така.” За Андрей Гюров тези думи не бива да се превръщат в наследство за следващите поколения.

“Аз не искам да предадем това изречение на децата си. Искам да им оставим държава, в която няма да им се налага да го казват. И няма да имат причина да го казват”, казва кандидатът за президент.

Той говори за хората, които никога не са искали привилегии

Работят, плащат данъците си, грижат се за близките си, спазват закона. Опитват се да дадат на децата си повече, отколкото самите те са имали.

Не очакват чудеса. Очакват лечение, когато потърсят лекар. Защита, когато се обърнат към полицията. Последствия, когато някой наруши закона. Цени, които могат да си позволят.

Но когато институциите си прехвърлят отговорността, а политиците говорят за стабилност, която хората не усещат, доверието изчезва. И остава тежкото чувство, че си сам.

Сигурността не започва от телевизионното студио. Тя започва у дома - от сметките, от лекарствата, от възможността да планираш утрешния ден.

Андрей Гюров и Георги Кандев

Високите цени са икономически проблем, но невъзможността да подредиш живота си е и въпрос на сигурност. А заплахите в Черно море засягат не само отбраната, но и пристанищата, работните места, доставките и цените.

Затова истинската сигурност не може да се крепи само на обещания за спокойствие. Тя изисква подготовка и решения навреме.

Президентът не замества правителството, но трябва да използва правомощията си, когато гражданите са изправени пред риск. Защото защитата не е само силен глас. Тя е

да предвидиш опасността, да кажеш истината и да предприемеш действия, когато някой води живота ти към много по-лошо

Но отвъд днешните тревоги стои и въпросът каква България ще наследят децата ни. Ще ги научим ли, че пред несправедливостта е по-разумно да мълчат, че човек без връзки няма шанс, че за да живеят достойно, трябва да напуснат родината си?

Или ще им оставим страна, в която законът ги защитава, в която могат да говорят свободно и да имат доверие на институциите?

“Президентът няма свои и чужди граждани. Има една България, за която отговаря

Всяко едно поколение, всяко следващо поколение, всеки един човек”, заяви Андрей Гюров.

Силният президент не е онзи, пред когото народът се чувства малък. Силният е този, който застава до хората, когато са най-уязвими.

Андрей Гюров иска да бъде такъв президент - не сила над народа, а сила за народа.

За да могат децата ни да наследят не едно безкрайно “Тука е така”, а България, която стои зад тях.