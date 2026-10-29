158 млади учители в София получиха символичния „Ключ на знанието"

158 млади учители, които от тази учебна година преподават в столични училища и детски градини, получиха символичния „Ключ на знанието" на тържествена церемония, организирана по традиция от Регионалното управление на образованието – София-град. Всички те са на възраст до 29 години и са завършили успешно висшето си образование.

„Вие сте новата надежда за българското образование", обърна се към младите педагози министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев. Той ги поздрави за избора на професия и изрази увереност, че ще успеят да преодолеят предизвикателствата, пред които ще се изправят, съобщиха от министерство на образиванието.

„Имате привилегията да работите за бъдещето на България. От вашите усилия, ентусиазъм и всеотдайност зависи какво ще бъде то. Учителската професия ви дава възможност не само да предавате знания, но и да докосвате сърцата на децата", подчерта министърът.

По думите му истинската мисия на учителя е да открива силните страни на всяко дете и да му помага да развие своя потенциал. „За да достигне знанието до едно дете, учителят първо трябва да намери ключа към неговата душа", посочи проф. Вълчев.

Младите учители бяха приветствани и от председателя на Комисията по образованието и науката Димитър Здравков. Той подчерта голямата отговорност, която носят с избора си на професия. „Вашата отговорност е огромна, защото сте избрали една от най-достойните професии", заяви Здравков.

Кметът на София Васил Терзиев също поздрави новите педагози и определи учителството като призвание. „Тази професия изисква любов към децата и желание да даваш, а не да получаваш", каза той.

По време на церемонията всеки от младите учители получи символичен „Ключ на знанието", към който беше прикрепен текстът на учителската клетва. Всички заедно се заклеха да работят с любов и всеотдайност за всяко дете и да служат на знанието, доброто и бъдещето на децата.

Началникът на РУО – София-град д-р Елеонора Лилова отбеляза, че броят на новоназначените млади учители в столицата нараства с всяка следваща година.

Сред гостите на тържеството бяха заместник-кметът на София Десислава Желязкова, началникът на кабинета на министъра Георги Балджиев, директорът на Националния STEM център проф. Николай Шиваров, директорът на Института по образование проф. Лиляна Стракова, представители на работодателските организации и синдикатите в образованието, директори на училища и детски градини и представители на Столичната община.