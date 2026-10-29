Година условно за военен от Граф Игнатиево, допуснал 91 549 л гориво да изтекат на земята

Не видял откачена гъвкава връзка, базата била ощетена с над €84 000

12 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок получи военен от авиобазата в Граф Игнатиево, допуснал разливането на 91 549 литра гориво "Джет А-1". Военният съд в Пловдив е приел, че в качеството си на длъжностно лице - дежурен "гориво-смазочни материали", той не положил достатъчно грижи за запазване на повереното му имущество и за възложената му работа. Нанесените щети на базата от разпиляното гориво, което изтекло на земята през откачена гъвкава връзка на всмукателен тръбопровод, са на стойност 84 584,50 евро. Освен условната присъда обаче служителят трябва да плати скромна глоба от 255,65 евро и 3204,57 евро разноски по делото.

Това е третата осъдителна присъда на военния за разпиляното гориво. Делото два пъти е връщано за ново разглеждане от Военно-апелативния съд в София. Този път решението отново е обжалвано, но все още няма насрочено заседание пред втората инстанция.

Инцидентът с разлятото гориво станал в нощта на 25-и срещу 26 май 2021 г. Мъжът бил дежурен, но според съда нарушил редица правила и така се стигнало до голямата щета за базата. Застъпвайки, той не видял, че единият от маркучите не е свързан с общия тръбопровод. След това трябвало да провери дали всички кранове са затворени, преди да отвори други, което също не направил. Не затворил три спирателни крана, след като приключил със зареждането на автогоривозареждач, а по време на самото зареждане не наблюдавал за нарушения и отклонения по кранове, връзки и други, което също влизало в задълженията му. И така се стигнало до загубата на огромното количество гориво.