Кола падна от подпорна стена край Чепеларе, на шофьора му прилошало

Лек автомобил падна от подпорна стена на изхода на Чепеларе. Пътният инцидент е станал в ранния следобед, след като на 73-годишния водач му прилошало по време на движение, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Пътният инцидент е станал около обяд на главния път II-86 Асеновград – Смолян.

Автомобилът се е движел в посока Смолян, когато водачът изгубил контрол над управлението. Колата преминала през металната ограда на подпорната стена, деформирала част от нея и паднала върху тревна площ под пътя, информира БТА.

На мястото на произшествието е пристигнал екип на пожарната, който е оказал съдействие за изваждането на 73-годишния мъж от автомобила. От полицията казаха, че водачът не е пострадал.