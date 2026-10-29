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Кола падна от подпорна стена край Чепеларе, на шофьора му прилошало

Емили Стоичкова
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Линейка

Лек автомобил падна от подпорна стена на изхода на Чепеларе. Пътният инцидент е станал в ранния следобед, след като на 73-годишния водач му прилошало по време на движение, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Пътният инцидент е станал около обяд на главния път II-86 Асеновград – Смолян.

Автомобилът се е движел в посока Смолян, когато водачът изгубил контрол над управлението. Колата преминала през металната ограда на подпорната стена, деформирала част от нея и паднала върху тревна площ под пътя, информира БТА. 

На мястото на произшествието е пристигнал екип на пожарната, който е оказал съдействие за изваждането на 73-годишния мъж от автомобила. От полицията казаха, че водачът не е пострадал.

Линейка

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