Сгъвайте разписката от машината на четири. Няма ново заявление за вот по настоящ адрес

Само при изгубени документи да се вади пак бележка от МВР

Гласуването на втори тур за президентския вот тази неделя ще стане по абсолютно същия начин като миналата.

Ако на 1-ия тур сте гласували по настоящ адрес, може да отидете в същата секция, без да попълвате ново заявление - важи старото, подадено до 10 октомври.

Ако на 25 октомври сте дали вота си в чужбина, а вече сте у нас, гласувате без никакви заявления в секцията по постоянния си адрес.

Декларация, че няма да гласуват в друга секция попълват студентите и учениците с електронни книжки, както и редовните докторанти, ако пускат бюлетина в града на учебното си заведение. Важат същите удостоверения от училището или вуза, които са си изкарали преди първия тур. Не са задължени да гласуват в същата секция като миналата седмица - важното е само да е в града, в който учат.

Единствените, които трябва да извадят наново документ за гласуване, са хората с изгубени, изтекли или повредени лични документи. МВР дава бележките, гишетата работят в събота и неделя.

Още по-лесно става машинното гласуване на балотажа - бюлетината е само на една страница, с двете двойки кандидати и графата “Не подкрепям никого”. Миналата неделя 27-те двойки заемаха три страници и трябваше да се прелиства на екрана.

В секциите с над 300 избиратели има по 1 машина, в тези с над 750 - по две. В подвижните и малките секции остава възможността за хартиени бюлетини.

След като комисията удостовери самоличността ви, получавате карта за гласуване. Важно е да я вкарате добре в слота, за да даде контакт.

След като направи своя избор, избирателят трябва да натисне бутона “Преглед”, за да провери дали няма грешка. Имате една възможност за промяна на вота си, ако при прегледа установите, че нещо сте объркали.

Когато изборът ви е финализиран и потвърден с бутон от вас, машината отпечатва контролна разписка. Не я дърпайте, преди да чуете звуковия сигнал.

Тя се дава на комисията за печат, преди да я пуснете в урната. След сигналите, че хартията е прозрачна и при подпечатване гласът може да бъде видян от комисията, ЦИК напомни на избирателите да сгъват разписките на четири, преди да ги подадат за подпечатване на членовете на СИК.

Когато машината подаде звуков сигнал и издаде дори частично отрязана разписка, вотът на избирателя е записан на флашпаметта. Гласът ви ще бъде отразен във финалния отчет на машината, а след това и при обработката на резултатите в изчислителния пункт на РИК.

Ако разписката е бяла, това се описва в отделно приложение. От самата разписка не може да се установи направеният избор, но записаният вот ще бъде разчетен след декриптирането на данните от флашпаметите.