Още 241 хил. евро дарения за балотажа – над 1 млн. събраха общо Йотова и Гюров

По-малко, но по-щедри остават финансовите поддръжници на втората двойка

Над 241 хил. евро дарения за балотажа са получили двамата претенденти за президент - Андрей Гюров и Илияна Йотова.

По-малко на брой, но по-щедри дарители са подкрепили двойката Андрей Гюров - Георги Кандев. По сметката на Илияна Йотова и Кирил Вълчев пък са влезли повече преводи, но от по-скромни податели по данни от регистъра на Сметната палата. Такава бе картината и в основната фаза на кампанията преди първи тур на 25 октомври.

Три дарения за общо 55 500 евро са получили Гюров и Кандев към 29 октомври вечерта. Най-щедрото е 50 хиляди евро от Калоян Данчев. Според публикации от миналата година той е съдружник на съпругата на бившия премиер Кирил Петков - Линда. Данчев се занимава с рекламата и развитието на туризма на курортни комплекси в Латинска Америка и с бизнес анализи. Той подкрепи Гюров и Кандев и за първия тур с още 100 хиляди евро.

Технологичният предприемач и инвеститор Пресиян Каракостов е отделил нови 5000 евро. Той също като Данчев се включи и на първи тур с 15 хил. евро.

Третият нов дарител е Богдан Пишев, превел 500 евро.

13 пъти повече преводи - 41 на брой, са влезли в сметката на Йотова и Вълчев, но за далеч по-малка обща сума - 19 310 евро. Всички те са от един ден - понеделник след първи тур, и са кръгли суми под минималната заплата. Под този праг дарителите не са длъжни да подават декларации за произхода на средствата. Повечето суми са за по 500 евро, но има и за 200. Суми от този порядък бяха най-многобройнните и за първия тур на вота.

Сред новите дарители няма депутати.

Числата са актуални към редакционното приключване на броя в четвъртък. Възможно е към този момент да са постъпили още преводи, но да не са били отразени своевременно в регистъра на Сметната палата. Така например дни по-късно беше отразено най-голямото дарение за Гюров и Кандев през кампанията - 150 хил. евро от собственика на “Овергаз” Сашо Дончев. В началото той беше и крупен дарител на “Продължаваме промяната”.

Любопитното е, че Дончев е превел парите на 23 октомври - в последния ден от предизборната кампания, след който агитацията за вота е забранена, но и преди официално да е станало ясно ще има ли балотаж и ще участват ли в него Гюров и Кандев. Така тези пари остават за седмицата между двата тура.

Същото е и при другата двойка - в петък преди първия тур Йотова и Вълчев са получили 33 превода за общо 16,2 хил. евро.

Така за седмица двете двойки са събрали 74 810 евро, а със средствата, получени в последния ден преди първия тур и налични за за балотажа, сумата набъбва до 241 010 евро общо за двата тандема.

За целия месец на кампанията до момента двойката Гюров/Кандев е набрала 488 дарения за общо 738 915,01 евро, както и още 2500 евро непарични дарения за агитационни офиси и материали.

Йотова и Вълчев имат двойно повече преводи, но за два пъти по-малка сума: 848 дарители са превели общо 401 370 евро плюс още 9 695,11 евро непарична помощ.

Или паричните дарения на двете двойки за цялата кампания до момента са 1 140 285,01 евро.

В Сметната палата има отделна графа за самоучастие - дарения от самите кандидати или членове на инициативните им комитети, но след 25 октомври няма нови постъпления. Нито един от четиримата кандидати не е дарил за кампанията си.

От щаба на Йотова дарението е само едно - 5000 евро, от бившия депутат от БСП Петър Кънев. Хората на Гюров и Кандев са били по-активни - 22 дарения за 20 250 евро, последното е 600 евро от Мануела Малеева на 23 октомври. Най-щедър с 15 хил. евро е бил бившият депутат от “Промяната” Владимир Табутов, чиято съпруга е пиар на кампанията им.