Радев: Френски самолет засече дроновете половин час преди удара по CONTSHIP JET и къде се насочват (Обновена)

Екипажът на атакувания кораб имаше възможност да предприеме всички действия по евакуация, каза още премиерът

Френски патрулиращ самолет откри дроновете поне половин час преди удара срещу кораба CONTSHIP JET, който потъна в Черно море тази нощ, каза пред журналисти премиерът Румен Радев.

Корабът беше ударен вчера на около 21 мили югоизточно от Шабла. Екипажът от 18 души беше спасен, а моряците бяха докарани във Варна. Поразеният с три морски дрона контейнеровоз е потънал около полунощ, съобщиха от Областната администрация във Варна.

Премиерът каза, че френският самолет е дал насоки накъде се насочват дроновете. "Екипажът на атакувания кораб имаше възможност да предприеме всички действия по евакуация", каза още Радев.

"Правят се в момента всички възможни експертизи, очаква се най-сетне да имаме отговор и ясно доказателство кой извършва тези атаки", посочи той.

"В социалните мрежи ще прочете всякакви възможни версии, че дронът е поне на 4-5 държави, но това са несериозни неща. Ние искаме да направим пълна и обстойна експертиза, заедно с нашите съюзници", допълни премиерът.

На въпрос дали след удара на пети кораб се очаква страната да предприеме нещо по дипломатически път Радев отговори „какво още да предприемем – имаме инициатива от трибуната на ООН, имаме инициатива пред генералния секретар на НАТО, регионална инициатива на всички министри".

"Мисля, че всичко, което се прави до момента, плюс пълната мобилизация на всички способности на въоръжените ни сили, плюс способностите на съюзниците ни вече сме стигнали до върха на това, което можем да направим", отбеляза Радев.

"Оттук нататък има едно единствено решение, за да сме сигурни, че атаките ще спрат – това е прекратяване на огъня, сядане на масата за мирни преговори. Докато това не се случи нямаме гаранция какво можем да направим", каза той. Според него дори да имаме средства за въздействие, ние не можем да действаме чисто в правно отношение извън нашите териториални води, защото ще нарушим международното право.

Премиерът посочи, че е поставил въпроса за допълнителна съюзническа подкрепа пред генералния секретар на НАТО.

"Ние бяхме готови да вдигнем самолети L-39, които бяха базирани в Балчик, и да можем да въздействаме с тяхното въоръжение по тези дронове, ако бяха навлезли в нашите териториални води, но дотам не се стигна", обясни Радев.

"Единствената стопроцентова гаранция е прекратяване на огъня и политическа воля за диалог. Мисля, че Европейският съюз и НАТО трябва да се включат в тези усилия", подчерта той.

"Ако се докаже какъв е произходът на тези дронове, моментално министърът на външните работи ще извика съответния посланик, за да му връчи протестна нота", заяви Радев. По думите му политическият диалог с руския президент Владимир Путин е започнал от страна на финландския държавен глава Александър Стуб и норвежкия премиер.

Относно критики в румънски медии спрямо изказване на Радев по отношение на атаките той заяви: „България не предяви категорични претенции към никоя страна, защото нямахме точни доказателства до момента. Румъния заяви, че агресорът и източникът на тези дронове е Русия, но това не успя да я защити. На следващия ден дронове потопиха кораб, и то в нейните териториални води".

"Искам да кажа на всички наши политици, които така убедително насаждат усещането, че ако ние се обявим и кажем: „Вие, Русия, сте източникът на атаката", и ако размахаме пръст, това ще ни защити. Не може да ни защити и това се случи в Румъния", посочи още Радев.

Вчера от пресцентъра на министерството на отбраната съобщиха, че информацията за наблюдавани морски дронове е постъпила в оперативния център на Военноморските ни сили от френски самолет от морската патрулна авиация. Той изпълнявал полет над западната част на Черно море.

Оттам казаха още, че военноморските сили са провели днес успешна операция след атаката с дронове на кораба CONTSHIP JET на 17 мили източно от нос Калиакра. В издирвателно-спасителната операция участвали три кораба от състава на ВМС. Към 13:45 ч. 18-членният екипаж на контейнеровозът е спасен.

Корабът CONTSHIP JET е плавал под либерийски флаг с курс към пристанище Констанца, когато в 12:00 ч. е поразен от надводен дрон. Ударът е наблюдаван от системата за наблюдение на Военноморските сили и от френски патрулен самолет. Наблюдавани са общо три попадения върху кораба. Непосредствено след първия удар три кораба от състава на Военноморските сили са изпратени към мястото на инцидента за спасяване на екипажа на кораба.

Във вторник стана ясно, че Франция е разположила морски патрулен самолет „Атлантик-2" във военновъздушната база „Михаил Когълничану" в Румъния по искане на Букурещ заради влошаването на обстановката със сигурността в Черно море.

Машината изпълнява разузнавателни и наблюдателни мисии в западната част на морето от 18 октомври до 6 ноември.

Полетите имат за цел да установяват опасности за корабоплаването и да повишат способността за защита на критичната инфраструктура в изключителната икономическа зона на Румъния.

Разполагането на френския самолет е част от операциите за възпиране под егидата на НАТО и допълва мерките на румънските военноморски сили. Те засилват патрулите с кораби, хеликоптери и безпилотни системи и издават предупреждения до корабоплавателите за опасностите и препоръчителните маршрути.