ДПС на протест пред апелативния съд в Бургас в защита на кметовете на Белица и Сунгурларе

„Ради, Митко, свобода!", скандираха събралите се в началото на заседанието за мерките на Радослав Ревански и Димитър Гавазов

Поддръжници на ДПС се събраха пред Апелативния съд в Бургас в началото на делото за определяне на мерките на задържаните кметове на Белица и Сунгурларе Радослав Ревански и Димитър Гавазов, съобщава bTV.

Те скандираха: "Ради, Митко, свобода!" и настояваха за освобождаването им. Сред тях бе и депутатът Калин Стоянов.

Самото заседание на съда започна със закъснение заради виковете на протестиращи, които се събраха около Съдебната палата. От партията вече обявиха арестите на техните кметове като политическа репресия.

„Благодаря за подкрепата", каза Ревански на влизане в залата.

„Всички тук сме се събрали, за да подкрепим двамата в този труден за тях, но и за всички нас момент. Тук сме, за да им покажем, че не са сами. За да се противопоставим на това, което се случва през последните месеци – тази тежка форма и демонстрация на сила от страна на управляващите спрямо кметове и симпатизанти на ДПС. Всички виждаме огромната тенденциозност, която има в техните действия", каза Калин Стоянов от ДПС.

Кметовете на Белица и Сунгурларе са обвинени в участие в престъпен сговор с цел търговия с влияние, свързан с обществени поръчки. Ревански и Гавазов бяха задържани на 20 и 21 октомври при специализирани акции на ГДБОП и ДАНС в сградите на общините им.

По-рано в четвъртък министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отчете активизиране на сигналите за изборни нарушения в последните дни, като по думите му част от тях са свързани с подкрепа за една от кандидатпрезидентските двойки.

„Първият тур на изборите премина изключително спокойно и не се наблюдаваха такива практики, но лошото е, че в последните дни се активизират и все повече сигнали получаваме в тази посока, особено в подкрепа на една от двойките", заяви Демерджиев пред журналисти.

Той призова политическите сили да запазят спокойния тон от първия тур и да не прибягват до порочни практики за привличане на избиратели. „Не може гласове да се търсят и намират по този начин или някой да формира опит да натрупа вот чрез търговия", категоричен бе вътрешният министър.

Полицията проверява внимателно всеки сигнал, за да не се създава впечатление за безразборни или прекомерни действия по време на предизборната кампания, обясни той. Демерджиев уточни, че в много от случаите сигналите не се потвърждават, но когато бъдат събрани данни за престъпление, органите на реда действат решително. Освен познатите на полицията лица, замесени в изборна търговия, МВР следи и нови хора, които досега не са попадали в полезрението на служителите.

По разследванията срещу местни управници вътрешният министър допусна разширяване на кръга на обвиняемите. „Допускам да се увеличат обвиняемите, събрани са солидни доказателства, които се трупат все повече, а дейността е огромна по своите мащаби", посочи той.

Демерджиев бе категоричен, че институциите не правят разграничение между кметовете според партийната им принадлежност и не подлагат на проверки избирателно.

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