Румен Радев към учените: За наука догодина ще има 65 милиона

Премиерът връчи голямата награда "Питагор" за цялостен принос към науката на проф. Ивайло Търнев

МОН за 18-и път организира церемонията

Когато кажем, че държавата е в дълг към някого, това вече звучи като клише. Ако кажем, че държавата е в дълг към българските учени, няма да звучи като клише. Защото в продължение на дължи години научната дейност бе недофинансирана. За съжаление, много често постиженията на българските учени намираха по-голямо признание зад граница, отколкото у нас. Кой губеше от това? Всички ние като общество и като държава. Губихме шансове да се развием по-ускорено. Но българската наука устоя, устояхте.

С тези думи се обърна към учените премиерът Румен Радев. Той участва в 18-ото издание на Националните награди за принос в науката „Питагор" на Министерството на образованието и науката. Румен Радев увери учените, че в бюджета за догодина ще има увеличение на средствата на научна инфраструктура и научни изследвания - от 35 млн. на 62 млн. за 2027 г.

Премиерът връчи голямата награда "Питагор" за цялостен принос на проф. д-р Ивайло Търнев, д.м от УМБАЛ „Александровска" и Медицинския университет – София. Петнадесет наследствени заболявания, описани за първи път в света. Зад това забележително научно постижение стои и работата на проф. Ивайло Търнев от Медицинския университет – София и УМБАЛ „Александровска". Неговите изследвания допринасят за разкриването на генетичните причини за редки заболявания и за ранната им диагностика и лечение. Проф. Търнев е и сред основните двигатели за създаването на модела на здравните медиатори в България. С над 400 научни публикации и десетилетия работа в полза на пациентите той съчетава научните открития с реална обществена промяна.

"Хората на науката не са под прожектора, но те са хората, които наистина променят света. Съвременният свят се променя и добива други измерения благодарение на развитието на науката. Трябва да направим така, че работата на учените да влиза под прожекторите и хората да осъзнават тяхното значение", каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев.

На церемонията бяха още вицепремиерът Атанас Пеканов, министърът на здравеопазването Катя Ивкова, председателят на комисията по образование и наука в парламента Димитър Здравков, председателят на БАН чл.-кор. Евелина Славчева.