Мъж напръска със сълзотворен газ шофьор на заводски автобус в Пазарджик

Мъж на видима възраст между 30-40 г. е напръскал днес със сълзотворен газ шофьор на автобус в Пазарджик, който превозвал работници в местния завод "Костал". Това се оплакаха потърпевши пътници. Случката бе потвърдена от говорителя на ОДМВР-Пазарджик Мирослав Стоянов, който уточни, че мъжът се издирва. Злосторникът причакал автобуса на спирката срещу "Билла" на улица "Любен Боянов" и когато се отворили вратите и работниците започнали да слизат, насочил спрей със сълзотворен газ към шофьора на возилото. Вредните пари се разнесли из автобуса, а това било второ посегателство за деня на същия автобус. Първият път това станало на началната спирка в депото на тролейбусите в кв."Устрем", когато се появил на втората врата, пръснал и побягнал, ухилен до уши, докато хората започвали да кашлят, да имат сълзене и главоболие. Подаден е сигнал на 112 и полицията. "В Костал" работят и млади, и възрастни хора, ами ако има бременна, има хора с астма и други заболявания, какво ще стане с тези хора, ако другият път напръска повече. Става за секунди, муши се между слизащите, протяга ръка и пръска, коментират възмутени очевидци.