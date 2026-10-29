Пуснаха под домашен арест Никола Бургазлиев, премазал с АТВ Христина в Слънчев бряг през лятото на 2025 г. Определението подлежи на обжалване.

35-годишната Христина Здравкова почина след седмици в кома, а при инцидента на тротоара в курорта нейният 4-годишен син Мартин бе тежко ранен и претърпя дълго физическо и психическо възстановяване.

Окръжният съд в Бургас измени мярката на Бургазлиев за неотклонение от "задържане под стража" в "домашен арест" с електронна гривна. Младежът е подсъдим за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг през лятото на 2025 година, при която пострадаха петима души, сред тях и 35-годишната Христина, която загина. По това време Никола е на 18 години.

Решението беше взето при единадесетото разглеждане на мярката му за неотклонение, след повече от 14 месеца задържане под стража, съобщава Би Ти Ви. Съдебният състав, включващ двама съдии и трима съдебни заседатели, прие че към момента няма достатъчно конкретни доказателства за намерение или подготовка на подсъдимия да се укрие. Магистратите отчетоха чистото му съдебно минало, трайните семейни връзки в страната и факта, че при предходния домашен арест не са установени нарушения.

Според съда опасността от укриване не е отпаднала напълно, но може да бъде ограничена чрез домашен арест с електронно наблюдение. На Бургазлиев е наложена и забрана да напуска България без разрешение на съда. Определението е подписано с особено мнение от единия от двамата съдии в състава. Според изложената позиция на магистрата единствената адекватна мярка за неотклонение остава "задържане под стража".

Съдът подчертава, че промяната на мярката не омаловажава тежките последици от катастрофата, но задържането под стража не може да се използва като предварително изтърпяване на евентуална бъдеща присъда. Определението подлежи на обжалване пред Апелативния съд в Бургас в 7-дневен срок.