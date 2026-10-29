Пипнаха 54 грама дрога при спецакция в Габровско

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Шестима са задържани при спецоперация в област Габрово по разпореждане на директора на ОДМВР старши комисар Илиян Иванов. Акцията е била насочена срещу престъпване на изборното законодателство и гарантиране на политическите права на гражданите, както и срещу конвенционалната престъпност.

Разкрити са три престъпления, свързани с наркотични вещества, като общото иззето количество е 54 грама. При проведени процесуално-следствени действия в две жилища в Севлиево криминалисти са намерили иззели суха зелена листна маса, реагирала при полевия наркотест на марихуана. При полицейска проверка в Габрово е установен и друг случай на незаконно държане на марихуана.

В Дряново в рамките на операцията е установено лице, обсебило инструменти от автомобил, както и случай на превоз на дървесина без необходимия превозен билет.

Извършени са проверки на общо 52 обекта, сред които хранителни магазини, заложни къщи, дружества за предоставяне на бързи кредити, игрални зали, пунктове за изкупуване на черни и цветни метали, складове за търговия с дървесина.

С цел предотвратяване на престъпления против политическите права на гражданите е съставен 1 протокол за полицейско предупреждение.

Установени са и двама, обявени за общодържавно издирване.

Проверени са 14 лица от криминалания контингент

На контролно-пропускателните пунктове полицаите са извършили проверки на общо 321 МПС и 341 лица. За констатирани нарушения на Закона за движението по пътищата са съставени 5 акта и са наложени 51 глоби с фиш. Съставени са и 10 протокола по чл. 81 от ЗМВР.