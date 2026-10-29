Минералната вода в Свищов е с изключителни качества, сочи балнеологичната оценка

Изключителни качества на минералната вода от сондаж № Р-4хг, находище "Свищов" показа балнеологичната оценка на извора в дунавския град.

Водовземното съоръжение Сондаж № Р-4хг, находище "Свищов" е разположено на 2000 м източно от центъра на гр. Свищов, на брега на река Дунав, а неговият анализ показва, че качеството на водата има изключително високи стойности и качествени показатели, които я отличават значително, заради широкия обхват на нейното полезно действие, е заключението на лабораторния анализ.

Общата минерализация на минералната вода от Сондажа е 1787 mg/l. Характеризира се като хипертермална, високо минерализирана, хлоридно-сулфатна, натриево-калциево-магнезиева вода, без санитарно-химични микробиологични признаци на замърсяване. Наличието на амоний е генетично обусловен. Съдържанието на изследваните микрокомпоненти и стойностите на радиологичните показатели са в границите на нормите за минерални води. Водата има стабилен физико-химичен състав и свойства и отговаря на изискванията на Наредба № 14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите ( ДВ, бр.79 от 1987 г., посл. изм. бр. 70 от 2004 г.).

Питейното балнеолечение с този тип вода оказва въздействие основно върху стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната и бъбречно-отделителната системи. Има противовъзпалително действие, оказва въздействие върху обмяната на веществата при затлъстяване, при захарна болест, подобрява пуриновата обмяна.

След съответното темпериране до 33-37 °C, по лекарско назначение, при спазване на строго определени методики и дозировки, минералната вода от находище "Свищов" оказва благоприятно въздействие при хронични гастрити, язвена болест, ентероколити. Повлияват се още жлъчно-каменна болест, хронични холецистити, хронични хепатити, хронични пиелонефрити, хронични цистити, уратна и оксалатна литиаза,подагра, затлъстяване, захарен диабет и др.. Тя пречиства бъбреците и черният роб от вредни вещества натрупани вследствие на отделяне на вредни газове от заводи, автомобили и др..

По лекарско назначение водата може да бъде използвана и за инхалационно лечение при възпалителни заболявания на горните дихателни пътища.

При използване за външно балнеолочение и балнеопрофилактика оказва благоприятно въздействие при дегенеративни и възпалителни заболявания скато артроартрити, коксартрози, ревматоиден артрит; заболявания на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити, полирадикулопатии и др.); след оперативни интервенции на опорно-двигателния апарат (кинезитерапия при посттравматични и постоперативни състояния); кожни заболявания (хронични дерматити, псориазис); гинекологични заболявания (хронични гинекологични възпаления на женската полова система – стерилитет, метрити, хронични аднексити и др.).

Минералната вода може да бъде използвана за хигиенни и спортно-реактивни цели след съответното темпериране до 28 °C, допълва анализът.

В продължение на шест години община Свищов положи огромни усилия за разкриването и укрепването на минералния извор – и този труд даде своя категоричен резултат. Изключителните лечебни качества на водата, официално потвърдени от балнеологичната оценка, вдъхват увереност на общинското ръководство да продължи напред, превръщайки този безценен природен ресурс в източник на здраве, благополучие и нови възможности за общината, нейните жители и гости, казват от местната управа.