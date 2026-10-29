Свидетел твърди, че жена казала на Колтуклиева по телефона: Действайте, ще ви бъде платено (Обзор)

Журналистката отрича, дава цялата си комуникация на разследващите

“Действайте, после ще ви бъде платено.”

Това е казала жена по телефона на Соня Колтуклиева минути преди журналистката от ПИК да атакува автомобила на председателя на Народното събрание Михаела Доцова. След това Колтуклиева говорила с още трима журналисти, които са чакали пред централата на “Прогресивна България”. Това са нови показания на свидетел, цитирани от адвокат Тервел Георгиев, който защитава служителя на НСО Мартин Варадинов. Той е обвиняем за нанасяне на средна телесна повреда на журналистката.

Час преди инцидента там има брифинг на премиера Румен Радев. След него журналистите се разотиват, а Колтуклиева и още трима остават да чакат Доцова. Когато тя излиза, Колтуклиева отваря вратата на служебния автомобил, а секунди по-късно пада на тротоара след намесата на Варадинов. Според защитата на гарда той не е я е блъскал, а само отместил ръката ѝ от вратата на колата. Тя не е изпадала в безсъзнание, защото дори на плочките на тротоара продължавала да вика и да снима.

“Житейски правдоподобно ли е някой да чуе какво ми говорят по телефона? Как ще се хвърля да се самоубивам на плочките за каквито и да било пари?”, попита Колтуклиева във фейсбук след заседанието на Военно-апелативния съд, който пусна Варадинов с най-леката мярка “подписка”.

Тя се обадила на един от фотографите, който е станал свидетел, и той ѝ казал, че не е давал показания за нареждания по телефона. Колтуклиева записала разговора им. “Ще предоставя достъп на компетентните служби до разговорите и есемесите от отиването ми пред централата на ПБ за брифинга на Румен Радев до идването на линейката”, пише още Колтуклиева.

По разследването вече има и експертиза на запис от инцидента. Според адвокат Георгиев клиентът му само е хванал ръката на Колтуклиева, за да я свали от вратата на колата, но категорично не я е бутал.

Така продължава спорът как точно дамата се е оказала на плочките на тротоара. Миналата седмица Военният съд като първа инстанция пусна Варадинов на свобода без мярка за неотклонение, защото прокуратурата твърдеше, че я е ударил. Нямало нито един очевидец, който да каже, че е видял удар.

В четвъртък военната прокуратура поиска от съда Варадинов да бъде задържан под стража, за да не влияе на свидетели и да не уговаря защитната си теза с колегите си. Много от тях присъстваха на заседанието, за да го подкрепят.

Мартин Варадинов е отстранен временно от служба, докато тече проверката на НСО по случая, както и колегите му от екипа, който е пазил Доцова същата вечер. Във вторник началникът на службата ген. Емил Тонев заяви, че е видял грешки на подчинените си, защото не са помогнали на паднал на земята човек. Оставката му беше поискана от президента Илияна Йотова и той я подаде, но премиерът Румен Радев още не е решил дали ще я приеме.