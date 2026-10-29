Фабрика за цигари с фитнес, зала за забавления и руски надписи разбиха в Карнобат (Обзор)

При нахлуването на МВР и ДАНС през нощта помещенията били празни

Задържан е собственикът на халето, който имал договор за продажбата му

Модерна нелегална фабрика за цигари с всички условия за живот разбиха в нощта срещу четвъртък ГДБОП и ДАНС в Карнобат. Производството било организирано в индустриалната зона на града. Помещението е собственост на местния бизнесмен Манол Димитров, който е единственият задържан по случая.

Фирмата на 58-годишния мъж, който в четвъртък следобед не беше обвинен, имала договор за продажба на халето, но още била във владение. Той не е бил арестуван във фабриката. Антимафиотите влезли там през нощта, но вътре нямало никого.

Открити са 12 тона тютюн,

заготовки на кутии с логото на известна марка цигари, готова и пакетирана продукция. Фабриката действала при пълен и затворен цикъл на производство - от филтрите до опаковъчното фолио за стековете. Била шумоизолирана и навсякъде имало камери за видеонаблюдение. Според разследващите стоката е била за българския пазар, но и за Западна Европа, а стойността на нелегалните цигари и консумативи е за десетки милиони евро.

Нелегалната фабрика била оборудвана като всички разбити напоследък, но с много повече удобства за работниците.

Имало 8 спални помещения с телевизори, баня,

тоалетна, кухня с напитки и храна. Открита е и фитнес зала, както и салон за забавления с различни игри като дартс, карти и много други. Надписите са на руски език.

“Разследването е в начален етап и тепърва ще се търсят други лица, съпричастни към фабриката”, каза административният ръководител на Районната прокуратура в Бургас Мария Маркова.

“В началото на октомври получихме информация, че в област Бургас работи нелегална фабрика за цигари. Намерихме я в сряда вечерта. Не е ясно колко време е работила. Инсталирането на толкова машини е дълъг процес”, казва началникът на ГДБОП в Бургас Павел Колев. Както и в останалите разбити фабрики за нелегални цигари в последните години,

работниците са били от бившите съветски републики,

става ясно от кадрите на МВР. В едно от помещенията е намерен руско-английски речник, а ръкописните надписи по стените и на тоалетната също са на руски. В халето са намерени и много табели, характерни за социалистическото производство в България до 1989 г. “Контролирай другаря си да спазва правилата за безопасна работа”, пише на една от тях. “Почиствайте работното място след смяната” е указано на друга. На кадрите се вижда, че работниците са оставили личните си вещи в спалните помещения. Спалнята

Последната нелегална фабрика от подобен мащаб беше разбита на 4 февруари в град Батановци до Перник. Тя също беше празна при влизането на полицаите и агентите на ДАНС. Работниците били около 20 души и също като тези в Карнобат имали всички условия да живеят в нея, без да се налага да излизат. По предварителни данни са били граждани на Молдова, но не са арестувани. Водили ги да произвеждат цигари и след това ги извеждали от страната. Няма обвиняеми за тази фабрика. Преди това беше разкрита подобна и в хасковското село Момково, скрита под кравеферма. След издирване бяха обвинени организаторът Стойчо Захариев и двама братя, които са му помагали.

Масовото разбиване на фабрики за нелегални цигари започна точно от Карнобат през 2018 г. Прокуратурата обяви, че разследва известен бизнесмен, който има завод в региона, но беше обвинен само синът на кмета, в чийто имот е изградена фабриката. Години по-късно няма развитие и осъдени по случая.

Тоалетната