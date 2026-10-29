Ударът по кораба – от изток, военните били готови да действат, ако дроновете навлязат в наши води (Обзор)

Радев: Ако посочим Русия с пръст, това няма да ни защити. Ще връчим протестна нота на посланика, който и да е той, щом се докаже произходът на летателните апарати

"Контшип Джет" потъна, не е замърсил

Над 100 сигнала за дронове тази година, но необявени, за да няма паника

Френски военен патрулиращ самолет е открил дроновете, атакували търговския кораб край българското крайбрежие, най-малко половин час преди удара. Военните са били в готовност да използват самолети L-39 в Балчик, ако безпилотните апарати навлязат в териториалните води на страната. Това съобщи премиерът Румен Радев.

Имаме и видеозаписи от нападението, които се анализират съвместно със съюзническите служби. Извършват се експертизи, за да бъде установен произходът на дроновете.

Откъде е тръгнал, все още не знаем. Аз ви казах моите логически предположения, но не искам да избързвам. Предполагам, че четете в социалните мрежи. Там ще чуете всякакви възможни версии, че дронът вече е поне на четири-пет държави. Но това са несериозни неща. Ние искаме да направим пълна, достоверна експертиза заедно с нашите съюзници, каза още премиерът. Той е категоричен, че ако се докаже с какъв произход са дроновете моментално ще разпореди министърът на външните работи да извика официално който и да е посланик, за да му връчи протестна нота. Премиерът обясни, че от назоваването на източника на атаките полза няма. Той даде пример с Румъния, която публично е посочила Русия като агресор, но още в следващия ден е получила нов удар по кораб с дрон, и то в свои териториални води. “Ако ние се обявим и кажем: “Вие, Русия, сте източникът на атаката”, и ако размахаме пръст, това ще ни защити ли? Не може да ни защити”, каза Радев.

“Вчерашните дронове дойдоха от морското направление, от източното направление”, категоричен бе началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов пред bTV.

Откъде идват дроновете, е записано в документите на НАТО,

допълни адмиралът, макар да не назова, че посоката е от Русия. “Аз не съм чул някой началник на отбраната на Румъния, на Турция, на която и да е държава да дава категорична оценка на базата на професионалната информация, която има за произхода и принадлежността, за злонамерени действия”, обясни отказа си да е конкретен, че “от изток” предполага от Русия.

Контейнеровозът “Контшип Джет” бе поразен от 3 морски дрона около 21 мили югоизточно от Шабла. Всички 18 моряци бяха спасени и са във Варна. Той е плавал е от Хайфа, Израел, към Констанца, Румъния.

Съдът е потънал в нощта срещу четвъртък. Беше натоварен с 421 контейнера с горива и други опасни класове товари, каза командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов. Първоначално около 20 от тях бяха паднали зад борда, замърсяване в сряда вечерта не бе отчетено. Смята се, че не са били разхерметезирани.

След потъването на съда в четвъртък бяха взети нови

проби от морската вода в 5 пункта по крайбрежието

при Дуранкулак, Шабла, нос Калиакра, Бяла и Созопол, съобщиха от екоминистерството.

Началникът на отбраната разказа, че информация за очаквана атака започнала да постъпва още в началото на тристранната среща в София между военните министри на България, Турция и Румъния. Те се събраха именно заради атаките срещу търговски кораби и докато заседаваха, се разбра за поредната. Договориха механизъм за координация, който включва обмен на данни и консултации.

“Пуснахме безпилотни средства, но атмосферните условията ги ограничаваха. Беше задействан един алгоритъм, който беше готов да възпроизведе реакция. Задействахме системи за ПВО за наблюдение, F-16 осветяваше ситуацията, имаше готовност за въздействие в териториални води, така е действала и Турция”, обясни още Ефтимов. Благодарение на предварителната информация екипажът на “Контшип Джет” е спасен.

През тази година има над 100 сигнала за дронове, но военните не обявявали всички случаи, за да не се създава паника.

В петък ще бъде разгърната още една антидрон система, тя може да бъде надграждана, може да наблюдава и унищожава. Покрива над 150 км.

Междувременно бе потопен друг ударен кораб - “Хорив”, който създаваше опасност за корабите.